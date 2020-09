Atera se lance sur le marché français

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

La société Atera, spécialisée dans la surveillance et la gestion à distance (RMM) et l’automatisation des services professionnels (PSA), lance en France son système de gestion informatique à distance tout-en-un.

Atera propose une plateforme informatique All-in-One basée sur la science des données, qui combine la surveillance et la gestion à distance (RMM), l’automatisation des services professionnels (PSA) et l’accès à distance en un seul outil.

La plateforme permet aux techniciens de surveiller à distance et en continu les données des différents composants, logiciels et matériels, de leur infrastructure informatique afin d’anticiper et de remédier à divers incidents à partir d’une console unique. La tarification d’Atera est basée sur le nombre de techniciens qui accèdent à la plateforme et permet la gestion d’un nombre illimité de dispositifs.

Atera se lance aujourd’hui sur le marché français avec l’objectif de devenir l’un des principaux fournisseurs de solutions RMM et PSA pour les fournisseurs de services managés (MSP) et les professionnels de l’informatique des PME et des ETI en France.

La solution Atera est désormais compatible avec les principaux fournisseurs de solutions informatiques en France via des API. La solution et l’application sont disponibles en français via le site web français de la société et sont distribuées sur le marché directement par la société. Afin de répondre au mieux aux besoins locaux du marché, Atera propose un support et des ressources en français, notamment une base de connaissance.