Commvault lance Commvault Disaster Recovery

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Commvault Disaster Recovery permet aux clients d’assurer la continuité de leurs activités et de tester leur capacité de récupération dans les environnements cloud et sur site. La solution permet une orchestration automatisée de la reprise après sinistre, une réplication flexible et une vérification de la capacité de récupération. Elle prend en charge Microsoft Azure VMware Solution, VMware Cloud on AWS, Google Cloud VMware Engine et Oracle Cloud VMware Solution, ce qui permet la réplication entre les bases de stockage sur site et sur le cloud pour toutes les capacités et opérations de reprise après sinistre.

Commvault Complete Data Protection associe les solutions Commvault Backup & Recovery et Commvault Disaster Recovery en un seul produit de protection des données afin d’assurer la disponibilité et la continuité des activités pour tous les flux de travail.