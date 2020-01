Quantum étoffe sa gamme d’appliances de stockage NVMe

janvier 2020 par Marc Jacob

Quantum® Corp. ajoute un nouveau modèle plus économique à sa gamme primée NVMe série F : l’appliance F1000. Tirant parti de l’architecture software-defined introduite avec les F2000, l’appliance F1000 illustre la volonté de Quantum d’accélérer l’innovation produit, en offrant des performances de streaming et des temps de réponse ultrarapides à prix réduit. La série F aide les grands studios, les entreprises et les administrations à accélérer l’acquisition, le montage et la finalisation des contenus haute définition, à raccourcir de 10 à 100 fois le rendu des effets visuels et des images de synthèse, et à créer des expériences saisissantes de réalité augmentée et virtuelle.

À la différence des baies de stockage NVMe plus généralistes, celles de la série F de Quantum sont spécialement conçues pour les charges de travail liées à la vidéo et aux images qui revêtent une importance stratégique pour les clients. Les contenus concernés ont diverses finalités : vidéos haute définition pour la production cinématographique, télévisuelle et d’événements sportifs, marketing et publicité... Les charges de travail peuvent aussi être liées à des images devant être traitées à grande vitesse : données d’un flux satellite, d’un drone, d’une voiture utilisée pour le développement de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), etc.

Les clients de Quantum déploient des appliances NVMe série F dans le cadre d’un cluster de stockage de fichiers en mode « scale-out » StorNext de Quantum, et s’appuient sur les fonctionnalités de gestion des données de StorNext pour transférer des données entre des pools NVMe et d’autres pools de stockage. Grâce à la technologie NVMe, les clients bénéficient d’un gain de performances pour les charges de travail qui le nécessitent. En parallèle, ils continuent d’utiliser des systèmes de stockage à moindre coût dans les scénarios où les performances sont moins essentielles.

Les clients de Quantum savent que la technologie NVMe F-Series leur permet non seulement d’accélérer les charges de travail évoquées plus haut, mais aussi de diminuer leurs coûts, en troquant les réseaux Fibre Channel pour des équivalents IP, moins onéreux. Toutefois, nombre d’entre eux souhaitaient une solution plus économique pour bénéficier de la technologie NVMe, ce qui explique le développement de l’appliance Quantum F1000.

Cette dernière consiste en un serveur de stockage NVMe 1U optimisé pour les performances, sans la conception haute disponibilité de l’appliance F2000. Utilisant un seul serveur pour le contrôleur et optimisant la pile logicielle de la série F pour réduire la charge de travail du processeur, l’appliance F1000 offre les mêmes performances de streaming et de temps de réponse ultrarapides que la version F2000, mais à prix réduit. L’appliance Quantum F1000 offre des performances cinq à dix fois supérieures à celles d’une baie de stockage SSD SAS équivalente, à un prix similaire.

L’appliance F1000 est proposée dans deux capacités : 39 To et 77 To. Elle inclut les mêmes options de connectivité que l’appliance F2000 (Fibre Channel 32 Gb ou iSER/RDMA via 100 Gb Ethernet) et est conçue pour être déployée dans le cadre d’un cluster de stockage de fichiers en mode « scale-out » StorNext.

L’appliance F1000 tire parti de la plate-forme de stockage en mode bloc software-defined introduite avec l’appliance F2000, ce qui a permis à Quantum de passer de la conception à la réalisation en moins d’un trimestre. L’introduction de l’appliance F1000 illustre toute la puissance de l’architecture software-defined de Quantum, et de l’accélération des capacités d’innovation caractéristique du renouveau de l’entreprise.