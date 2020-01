NTT Ltd. lance sa nouvelle division Global Data Centers

janvier 2020 par Marc Jacob

NTT Ltd. annonce le lancement de sa nouvelle division Global Data Centers, qui regroupe e-shelter, Gyron, Netmagic, NTT Indonesia Nexcenter, RagingWire et d’autres sociétés de datacenters qui opéraient précédemment sous la marque NTT Communications. Cette division exploite l’une des plus grandes plateformes de datacenters au monde, désormais au nombre de plus de 160 répartis dans une vingtaine de pays et régions, donnant aux clients et partenaires du Groupe NTT accès à un puissant écosystème numérique alliant une présence mondiale à une expertise locale.

Courtney Munroe, Group Vice President Global Telecommunications Research chez IDC, commente : « Le lancement par NTT Ltd. de sa nouvelle division unifiée Global Data Centers va donner un coup d’accélérateur à sa compétitivité. NTT Ltd. est l’un des principaux acteurs mondiaux et le leader mondial des datacenters en dehors de l’Amérique du Nord, s’appuyant sur une présence de pointe sur les principaux marchés dans le monde. NTT Ltd. possède également l’une des meilleures expertises de son secteur dans les technologies d’avant-garde en matière de refroidissement et de datacenters personnalisables. Qui plus est, NTT Ltd. offre une combinaison sans équivalent de capacités complètes, englobant des interconnexions entre réseaux et opérateurs, des capacités de cloud hybride et des services de gestion du cycle de vie. NTT Ltd. est en position idéale pour accompagner les géants mondiaux, ainsi que les entreprises en quête d’un guichet unique de solutions. »

Les clients de la société auront accès à des solutions technologiques complètes – allant des infrastructures de datacenter et réseau aux applications – et à des services complets de gestion du cycle de vie – du conseil à l’équipement et à la gestion au quotidien – sous forme de services managés de bout en bout. NTT Ltd. possède une vaste expertise de la réalisation de datacenters caractérisés par des technologies avancées, un faible coût total de possession (TCO) et un degré élevé de redondance. Grâce à sa présence mondiale, la société est en mesure de proposer à ses clients des solutions complètes, avec la possibilité de répartir leur charge informatique critique entre différents sites.

La nouvelle division Global Data Centers, placée sous la direction de Ryuichi Matsuo, couvre quatre régions du monde, à savoir le continent américain, la zone APAC (Asie-Pacifique), la zone EMEA et l’Inde, ayant respectivement à leur tête Doug Adams, Takahiro Nagata, Florian Winkler et Sharad Sanghi. L’équipe dirigeante au niveau mondial se compose de Takahiro Wada (Business Management), Kevin Dalton (Construction & Engineering), Kei Ito (Data Center Asset co.), Adam Tamburini (Hyperscale Sales), Bob Woolley (Operations), Naoyuki Inoue (Product Management), Junichiro Akanuma (Retail Sales), John Eland (Strategy & Corporate Development) et Masayuki Inoue (System Development).

Aux Etats-Unis, la plateforme mondiale de datacenters est implantée sur des sites stratégiques, notamment Ashburn (Virginie), Sacramento (Californie) et Dallas (Texas), une extension étant d’ores et déjà prévue à Silicon Valley (Californie), Chicago (Illinois) et Hillsboro (Oregon). En APAC, ces sites se trouvent à Tokyo, Osaka, Hong Kong, Singapour, Cyberjaya, Bangkok et Jakarta. En EMEA, il s’agit de Londres, Amsterdam, Francfort, Berlin, Munich, Vienne, Zurich, Madrid et Johannesbourg. En Inde, NTT Ltd. dispose d’importants datacenters à Mumbai, Bangalore, Noida et Chennai.

La plateforme mondiale de datacenters de NTT Ltd. offre des avantages critiques en matière d’efficacité énergétique et de refroidissement, pour des performances maximales au moindre coût. Des configurations spatiales personnalisables et des connexions fiables, indépendantes des opérateurs et intégrant le cloud hybride ou le multicloud, sont disponibles en standard. Les clients bénéficient d’un support 24x7x365, assuré par des experts internes hautement qualifiés dans les domaines des opérations, de l’infogérance, de la sécurité, ainsi que des expéditions et réceptions.