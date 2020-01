Oracle annonce des nouveautés significatives pour sa plate-forme Oracle Enterprise Manager

janvier 2020 par Marc Jacob

1. Analyse intelligente

2. Automatisation et contrôle du cycle de vie complet

3. Mobilité et sécurité

Ces nouvelles fonctionnalités vont permettre aux clients de migrer automatiquement les données hébergées dans Oracle Database directement vers le cloud, et d’avoir une vue d’ensemble grâce à un dashboard unique qui améliore la visibilité, le contrôle des opérations et la gestion des environnements informatiques hybrides.

Ces innovations devraient rencontrer un écho positif, puisque selon IDC, 90% des grandes entreprises s’appuient aujourd’hui sur une gestion multisites et sur des infrastructures différentes qui combinent on-premise, hybride, Cloud privé et Cloud public. Elles sont donc à la recherche de moyens efficaces pour intégrer, surveiller et gérer tous ces environnements sans perdre en efficacité. Or, Oracle Enterprise Manager automatise justement la migration des bases de données et simplifie les environnements cloud hybrides complexes, permettant ainsi aux entreprises de passer facilement au Cloud Autonome.