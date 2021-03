Quantum Corporation lance une nouvelle architecture dédiée aux charges de travail de surveillance à grande échelle

mars 2021 par Marc Jacob

Quantum Corporation lance une nouvelle architecture dédiée aux charges de travail de surveillance à grande échelle. S’appuyant sur la vaste gamme de solutions de surveillance et de sécurité de Quantum, cette architecture de référence allie un front-end haute disponibilité et Quantum StorNext®, système de fichiers le plus rapide au monde pour le traitement des charges de travail vidéo[1]. L’objectif est de répondre aux besoins croissants en matière de stockage partagé hautes performances et de grande envergure.

À l’échelle de la planète, les caméras de surveillance sont les appareils qui produisent le plus de données. Leurs résolutions ne cessent de croître et, avec elles, les volumes d’informations. Aujourd’hui, le rôle des données de surveillance ne s’arrête pas à la sécurité et à la prévention des pertes. Leurs nouveaux domaines d’application vont de l’analyse des flux de circulation routière pour fluidifier le trafic, à la reconnaissance des plaques minéralogiques afin d’accélérer les paiements aux péages et aux drives. Les données doivent en outre être conservées plus longtemps pour permettre la réalisation d’analyses supplémentaires. Gérer la complexité et l’ampleur des charges de travail de surveillance à grande échelle nécessite une solution de stockage partagé suffisamment performante pour assurer l’enregistrement continu des données de vidéosurveillance sans aucune perte d’images.

Quantum a développé une solution de stockage partagé spécialement adaptée aux exigences de performances, d’évolutivité et de rétention des charges de travail de surveillance à grande échelle. La solution combine le logiciel d’infrastructure hyperconvergée (HCI) amélioré pour les serveurs d’applications Quantum VS1110-A et une configuration unique du système de stockage de fichiers partagé StorNext optimisée pour la vidéosurveillance. Quantum a conçu et validé une architecture de référence modulaire et évolutive qui prend en charge 500 à 2 000 caméras, ainsi qu’une durée de rétention de 30 jours à un an.

La nouvelle architecture de référence reflète l’engagement continu de Quantum à investir et à innover sur le marché de la surveillance et de la sécurité. La possibilité de superviser à distance et en toute sécurité les systèmes NVR de Quantum avec le logiciel Quantum Cloud-Based Analytics (CBA) fait partie des autres évolutions récentes.

Par ailleurs, Quantum a récemment nommé deux vétérans du secteur de la surveillance pour piloter le développement de ses activités au Moyen-Orient, en Inde et dans la région Asie-Pacifique. Anand Chakravarthi a ainsi rejoint l’équipe au poste de directeur des ventes pour le Moyen-Orient et l’Inde. Il apporte plus de 25 ans d’expérience en matière de leadership technologique, notamment celle acquise chez Pivot3 où il a récemment officié en tant que vice-président régional Moyen-Orient, Afrique, Inde et Asie-Pacifique. Anthony Koo a quant à lui été nommé directeur du développement de l’activité pour la région APAC. Il possède plus de dix ans d’expérience dans le secteur de la sécurité physique au sein de sociétés telles que Pivot3, Ricoh et Siemens.