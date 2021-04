Qlik noue un partenariat avec Snowflake

avril 2021 par Marc Jacob

Qlik® renforce son partenariat avec Snowflake, concepteur du Data Cloud, et annonce le lancement d’une nouvelle solution conjointe qui accélère l’acquisition et l’intégration dans Snowflake de données SAP prêtes à être analysées, grâce à la création plus rapide de pipelines et à des échanges constants avec Qlik Data Integration. Qlik bénéficie des statuts Snowflake Elite Partner et 2020 Partner of the Year in Data Engineering, les clients et les intégrateurs systèmes peuvent donc déployer en toute confiance cette solution intégrée pour augmenter l’utilisation et la valorisation des données SAP dans le cadre d’analyses modernes réalisées dans le cloud.