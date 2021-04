Un financement de 125 millions de dollars pour la fusion entre Keyfactor et PrimeKey

avril 2021 par Marc Jacob

Keyfactor est un spécialiste des offres de PKI as-a-Service et reconnu pour ses solutions d’automatisation du cycle de vie des certificats et de crypto-agilité. Le logiciel EJBCA® de PrimeKey fournit quant à lui une solution de gestion des certificats permettant de définir une autorité de certification racine (CA) la plus puissante et la plus flexible qui soit, puisqu’elle prend en charge des cas d’usage divers - DevOps, IoT, manufacture et entreprise.

La fusion entre les deux acteurs donne naissance à une plate-forme de gestion des identités machine inédite sur le marché, qui combine la technologie d’automatisation du cycle de vie des certificats de Keyfactor et EJBCA de PrimeKey. Cette nouvelle plate-forme se chargera de la gestion de bout en bout des identités des machines, tout en étant dotée d’une grande flexibilité et de capacités très évolutives de délivrance de certificats et de déploiement automatique d’identités, pour des cas d’usage complexes d’entreprise, de l’IoT et de l’OT (technologies opérationnelles).

La gestion des identités machine a été évoquée par les analystes de Gartner dans leur bilan Hype Cycle for Identity and Access Management Technologies, 2020, saluée comme représentant « un réel atout » pour l’IAM. Si les identités machine – de type clés, certificats et secrets – surpassent toujours en nombre les identités humaines (c’est-à-dire les noms d’utilisateurs et les mots de passe), elles sont bien souvent les grandes oubliées des stratégies d’IAM. Les clients de Keyfactor sont conscients qu’une infrastructure de chiffrement est essentielle pour parvenir à un climat de confiance numérique et aider les RSSI à gagner en crypto-agilité pour leurs activités digitales.

Les collaborateurs de PrimeKey seront intégrés à Keyfactor, créant ainsi un pool de talents inégalé dans la sphère de la gestion des identités. Jordan Rackie conservera son rôle à la tête de l’organisation en qualité de CEO, tandis que Magnus Svenningson en deviendra le Directeur de la stratégie (CSO) et vice-président exécutif (EVP) en charge du développement commercial. La nouvelle entité disposera d’implantations à l’international, avec des antennes aux Etats-Unis, dans les régions EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Asie-Pacifique. Soumise à l’aval des autorités suédoises, la transaction devrait être finalisée dans les 90 jours.

« Le marché reconnaît que la sécurisation des identités machine est un pilier fondamental de tout programme moderne de gouvernance des identités », souligne Thomas Krane, Principal chez Insight Partners. « Focalisé au départ sur les identités humaines, le marché des IAM a déplacé le curseur vers celles des machines. Avec cette fusion, Keyfactor est idéalement positionné pour rester à la pointe de cette évolution. Chacun de leur côté, Keyfactor et PrimeKey offrent une approche visionnaire à l’IAM conventionnelle. Ensemble, ces deux acteurs offrent une solution de gestion avant-gardiste pour l’identité de chaque machine ».

Pour accompagner la croissance, Insight Partners injecte du capital à hauteur de 125 millions de dollars, après un premier investissement de 77 millions de dollars dans Keyfactor en 2019.