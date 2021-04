Claroty et Airbus CyberSecurity s’allient autour de la protection des environnements industriels

avril 2021 par Marc Jacob

Claroty annonce sa collaboration avec Airbus CyberSecurity, une filiale d’Airbus Defence and Space, afin de renforcer la sécurité des environnements industriels des infrastructures critiques, administrations et entreprises du secteur de la défense. Ce partenariat porte sur la résilience et la protection des systèmes critiques des clients contre les cybermenaces et les blocages d’activités, tout en améliorant la productivité grâce à des connexions plus sûres et à une meilleure connaissance des actifs industriels.

Sous l’impulsion de l’Industrie 4.0, qui vise à optimiser l’efficacité en réduisant les coûts et en augmentant la productivité, les environnements industriels sont plus interconnectés que jamais.

Conséquence de ce phénomène, des réseaux de technologies opérationnelles (OT) jusque-là isolés deviennent directement ou indirectement connectés à Internet, ce qui augmente la surface d’attaque pouvant être exploitée par les cybercriminels. La législation européenne, notamment la directive NIS (qui crée des obligations de cybersécurité pour les opérateurs de services essentiels (OSE) et au sein de nombreuses industries) et des normes nationales et sectorielles, poussent les entreprises à mettre en œuvre des stratégies et solutions pour faire face à ces nouveaux risques.

Par ailleurs, la protection des actifs industriels est de plus en plus considérée comme un avantage compétitif, car elle permet des connexions fiables et des analyses approfondies. Dans cette optique, le partenariat entre Claroty et Airbus CyberSecurity aidera les clients à faire face à la multiplication des problématiques de sécurité et à obtenir de nouvelles informationssur la façon dont la sécurité peut encore renforcer la productivité dans l’industrie.

Tirant parti de la relation existante entre Airbus Defence and Space et Team8, investisseur de Claroty, la filiale Airbus CyberSecurity a mis au point une offre de Security Operations Centre (SOC) 4.0 intégrant la plate-forme Claroty, dont l’implémentation s’est déroulée avec succès.

Grâce à ce service, les acteurs industriels peuvent détecter en toute sécurité leurs actifs connectés, déterminer les risques inhérents et détecter les anomalies, qui sont ensuite gérées dans le SOC.

Les services de SOC d’Airbus CyberSecurity sont une référence en matière de protection des infrastructures critiques et des industries en Europe et dans le monde contre les cybermenaces sophistiquées. Fonctionnant sans interruption tout au long de l’année, les équipes SOC surveillent les environnements des clients, notamment les systèmes IT, OT et IoT, dans des secteurs aussi divers que l’industrie, l’énergie et les transports. Fruit de 20 ans d’expérience dans le domaine de la cybersécurité, la connaissance inégalée d’Airbus CyberSecurity en matière de SOC protège les actifs sensibles contre les cybermenaces internes et externes, notamment les ransomwares et les menaces persistantes avancées (APT).

La plate-forme Claroty identifie la totalité des actifs OT, IoT et IIoT des réseaux d’entreprise et les protège contre les vulnérabilités, les menaces émergentes, les acteurs malveillants internes et les erreurs involontaires. Son modèle résilient de détection surveille en permanence le réseau à la recherche de menaces connues ou non, écarte automatiquement les faux positifs et donne des instructions claires concernant les mesures à prendre. Ce modèle est enrichi par le vaste écosystème d’intégrations techniques tierces de Claroty, ainsi que par les dernières signatures de menaces et les conseils de remédiation de l’équipe de recherche de l’entreprise.