Qlik modernise son programme partenaires

juillet 2021 par Marc Jacob

Qlik® annonce un nouveau programme Cloud Services afin d’aider ses partenaires à s’orienter face à l’évolution des besoins technologiques, des comportements d’achat des clients et des écosystèmes de partenariat. A travers un engagement collaboratif avec Qlik, le nouveau programme permet aux partenaires de prendre part à la croissance du cloud, et de transformer leur activité en adoptant un modèle de valorisation tout au long de la durée de vie du client axé sur le service, le succès et les solutions.

Grâce à l’offre cloud de Qlik en matière d’analytique, ses clients peuvent désormais adopter facilement sa plateforme dans le cadre de leur stratégie d’activation des données via le cloud. Ce nouveau programme offre les mêmes avantages aux partenaires, qui opèrent une transition cruciale de la vente indirecte de licences perpétuelles vers la création de sources de revenus récurrents grâce au travail collaboratif avec Qlik sur l’ensemble du parcours de vente.

La mise à jour du programme permettra aux partenaires de resserrer la relation avec leurs clients, les aidant ainsi à générer une valeur constante, tout en se focalisant davantage sur le succès de ces derniers. Cela entrainera la création d’opportunités supplémentaires de services et de revenus récurrents, grâce à la « maîtrise » du cycle de vie du client (adoption, extension et renouvellements).

Les éléments du programme sont tous conçus de manière à faciliter plus que jamais la collaboration des partenaires avec Qlik, et ce dans le but de répondre aux besoins actuels des clients et de susciter des opportunités commerciales plus vastes et stratégiques, notamment :

Modèle de covente qui étend l’infrastructure Qlik de gestion des contrats, des commandes et des abonnements directement jusqu’aux clients, réduisant ainsi le travail administratif et le risque pour les partenaires.

Accent mis sur l’extension des possibilités de services partenaires supplémentaires et de gestion des succès clients, avec un alignement de la commercialisation des offres Cloud et SaaS.

Intégration de l’expérience CRM/PRM, qui optimise et simplifie le sourcing des partenaires, la gestion des opportunités ou encore les processus de vente et de support, donnant aux partenaires davantage de visibilité pour être plus en phase avec leurs clients.

Nouvelles mesures incitatives pour récompenser les partenaires à chaque étape de la relation, de la vente initiale jusqu’à l’expansion constante et au succès tout au long du cycle de vie du client et de la durée de son abonnement.

Renouvellement et amélioration des règles d’engagement, apportant davantage de clarté dans les interactions avec les équipes commerciales de Qlik et des opportunités accrues pour ses partenaires.

Nouveau programme d’ambassadeurs distinguant les membres des équipes partenaires qui ont un impact direct pour les clients.

Cloud Services du programme de partenariat Qlik est officiellement accessible depuis le 19 juillet 2021.