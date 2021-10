Qlik acquiert Big Squid

octobre 2021 par Marc Jacob

Qlik® annonce l’acquisition de Big Squid, fournisseur d’outils de Machine Learning automatisé de type no code (AutoML), afin de permettre aux équipes Data et Analytics d’exploiter des fonctionnalités avancées d’analyse augmentée. Elles peuvent ainsi bénéficier de l’analyse des facteurs clés, l’analytique prédictive et la planification de scénarios hypothétiques avec des modèles d’intelligence artificielle (IA) déployables via des API pour obtenir des prévisions à la demande directement au sein de la plateforme Qlik.

La combinaison de Big Squid avec les capacités existantes d’analyse augmentée de Qlik – qui offrent déjà des intégrations directes par API avec des moteurs tiers et l’assistant intelligent intégré à Insight Advisor – étend davantage les capacités d’analyse augmentée les plus robustes du marché pour l’analytique dans le cloud. L’acquisition de Big Squid renforce la vision de Qlik en matière d’Intelligence Active, selon laquelle la technologie et les processus permettent de déclencher des actions immédiates à partir de données fiables, mises à jour en temps réel, pour accélérer la création de valeur métier tout au long de la chaîne analytique.

La plupart des entreprises peinent à aller au-delà des analyses de base pour comprendre, au moyen de leurs données, ce qui pourrait arriver et pour quelle raison. Big Squid apporte aux équipes Data et Analytics des informations générées par IA via des modèles fiables, directement dans des analyses existantes, les aidant ainsi à mieux cerner les facteurs clés et étendre leur capacité à prévoir les scénarios potentiels et établir des plans plus efficaces pour les imprévus. Une fois intégré dans une plateforme d’Intelligence Active complète, Big Squid aide les entreprises à répondre plus facilement à des questions plus approfondies, indépendamment de la source de données sous-jacente.

Big Squid vient compléter la feuille de route SaaS existante de Qlik en apportant de nouvelles capacités AutoML d’analyse augmentée, couvrant l’analyse des facteurs clés, l’analytique prédictive et la planification de scénarios hypothétiques, le tout s’appuyant sur une « IA explicable ». Pour les clients de Qlik, Big Squid permettra d’extraire une valeur immédiate tant sur site que dans le cadre de Qlik Cloud, où Qlik continue de proposer des fonctionnalités AutoML pour un large éventail de sources de données (notamment Google, Microsoft et Snowflake). Big Squid aidera également ces clients à moderniser leurs outils analytiques avec Qlik Cloud pour permettre aux utilisateurs de tous niveaux de compétences de créer et d’exploiter des informations qui débouchent sur des actions.

Qlik s’engage pleinement à assurer le support de tous les clients actuels de Big Squid, dont bon nombre sont des clients communs.