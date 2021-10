Tata Communications et Cisco Systems étendent leur partenariat stratégique mondial

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Les solutions Wi-Fi et services SD-WAN de Cisco Meraki rejoignent l’écosystème de Tata Communications. Le partenariat permettra de mettre en place des infrastructures simples à gérer, fiables et sécurisées, dans le but de proposer des expériences transparentes

Tata Communications et Cisco Systems annoncent l’expansion de leur partenariat stratégique international créé il y a plus de deux décennies. Grâce à ce nouvel accord spécifiquement conclu entre Tata Communications et Cisco Meraki, les entreprises pourront déployer, gérer et analyser en toute simplicité une infrastructure informatique permettant à leurs utilisateurs d’accéder librement à leurs ressources.

Cisco Meraki a rejoint l’écosystème de Tata Communications dans le but de proposer une suite de classe mondiale de services Wi-Fi de nouvelle génération, gérés depuis le cloud, et reposant sur la toute dernière technologie Wi-Fi 6 et sur des services SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) à une clientèle variée. Ce mélange d’expertises permet d’optimiser la gestion du cycle de vie des infrastructures, et offre une expérience utilisateur de qualité supérieure, tout cela avec une sécurité, une efficacité et une agilité accrues.

La puissance de l’offre combinée de Tata Communications et Cisco Meraki permet aux entreprises d’offrir des expériences utilisateurs optimisées et personnalisées (services d’authentification d’invité sur réseaux sans fil et autres outils d’analyse basés sur la géolocalisation) dans une grande variété de secteurs, dont le commerce de détail, l’industrie manufacturière, la santé ou encore l’hôtellerie.

Le partenariat entre Tata Communications et Cisco Cystems facilite la gestion de bout en bout des réseaux d’entreprise depuis une seule et même interface, offre davantage de mobilité, et permet de centraliser le contrôle des environnements informatiques. Moins gourmande en ressources, la solution est évolutive, et offre davantage de flexibilité aux utilisateurs. Les entreprises pourront désormais proposer une meilleure expérience à l’ensemble de leurs parties prenantes — employés, clients, fournisseurs et partenaires.