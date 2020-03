Qarnot computing boucle une levée de fonds de 6 millions d’euros

mars 2020 par Marc Jacob

Qarnot computing, société à impact environnemental, est pionnière dans la récupération de la chaleur perdue des serveurs informatiques pour chauffer écologiquement des bâtiments et de l’eau.

Cette nouvelle levée de fonds intervient dans un contexte d’activité commerciale intense, à l’image du chiffre d’affaires de Qarnot, qui double chaque année depuis deux ans. 2018 et 2019 avaient vu une importante accélération de l’activité et des ambitions écologiques de Qarnot, tant sur le volet calcul informatique que sur le chauffage des bâtiments :

• après deux ans de R&D intense, au Palais de la découverte, lancement de la chaudière numérique QB•1 permettant de produire de l’eau chaude avec des ordinateurs ; premières unités vendues en France et en Finlande

• près de 1000 foyers chauffés par Qarnot dans le logement social, dont notamment le premier bâtiment neuf au monde chauffé par des ordinateurs (Bordeaux - Gironde Habitat - 346 QH•1)

• signature de nombreux contrats pour 2020 à Paris et en Province : deux projets de logements sociaux avec Elogie-Siemp à Paris (75), logements sociaux à La Chapelle-sur-Erdre (44) avec Aiguillon, bains-douches publics à Nantes (44) avec la Métropole de Nantes, collège à Cenon (33) avec le Département de la Gironde, collèges à Courbevoie (92) avec le Département des Hauts-de-Seine, logements à Launaguet (31) avec Garonne Développement…

• levée de freins réglementaires - Titre V Système obtenu pour le radiateur-ordinateur et opportunités de nouveaux textes législatifs (loi ELAN et décret tertiaire) ; Titre V Système en cours d’instruction pour la chaudière QB•1

• installation du premier site de calcul intensif de la co-entreprise ScaleMax avec le groupe Casino, pour chauffer écologiquement des entrepôts et réserves de magasins

• accélération significative des activités de calcul informatique, notamment dans les domaines bancaires (BNP, Société Générale, Natixis…), le rendu d’animation 3D, l’intelligence artificielle, la dynamique des fluides...

Les nouveaux investisseurs ont été sélectionnés pour leur capacité à accompagner Qarnot dans son développement commercial :

• Banque des territoires - Caisse des dépôts : créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle propose des solutions de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales, des entreprises innovantes et des professions juridiques.

• Engie Rassembleurs d’Énergies : fonds d’investissement à impact du groupe Engie, qui soutient des solutions énergétiques innovantes à fort impact environnemental et social, notamment pour la transition zéro carbone. Le fonds gère un portefeuille de 20 sociétés actives sur quatre continents.

• A/O Proptech : A/O PropTech est le plus grand fonds de Venture Capital en Europe dédié à la transformation de l’immobilier (250M€). A/O PropTech soutient notamment les entreprises technologiques proposant des solutions innovantes à fort impact environnemental dans l’immobilier et la construction.

• Groupe Casino : acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France, avec lequel Qarnot fonde en décembre 2018 la joint venture ScaleMax visant à proposer du HPC vert et souverain, logé dans les espaces disponibles d’entrepôts et réserves des magasins du Groupe.

Ces 6 millions d’euros vont permettre à Qarnot de devenir le leader européen du HPC, grâce à une accélération de sa croissance et une diversification de ses clients. L’offre de calcul Qarnot reposera sur son infrastructure distribuée, économique, écologique et souveraine, en poursuivant l’installation de radiateurs-ordinateurs QH•1 (bâtiments), chaudières numériques QB•1 (eau) et racks de calcul QS•1 (entrepôts).

Dans le même temps, la R&D interne sera consolidée pour préserver l’avance technologique de la société.

Ces objectifs pourront être atteints avec un plan de recrutement ambitieux, en particulier dans les domaines informatique et commercial.