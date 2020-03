LexisNexis Risk Solutions annonce la finalisation de l’acquisition d’Emailage

mars 2020 par Marc Jacob

LexisNexis® Risk Solutions ? qui fait partie de RELX, annonce qu’il a finalisé l’acquisition d’Emailage, le fournisseur de solutions de prévention de la fraude et de gestion des risques basé en Arizona. Emailage fournit des solutions de scoring des risques de fraude basées sur la technologie de renseignement par e-mail.

Fondée en 2012, Emailage opère dans le secteur de la fraude et de l’identité où les besoins des clients sont en constante évolution en raison de l’expansion du commerce digital à travers les industries et les zones géographiques. Les solutions de prévention de la fraude d’Emailage évaluent les risques de fraude en utilisant les métadonnées des adresses e-mail, un réseau contributif mondial différencié et des algorithmes d’apprentissage automatique.

Emailage, qui fait désormais partie du groupe de services aux entreprises de LexisNexis Risk Solutions, va améliorer le LexisNexis® Digital Identity Network® grâce à son réseau et à sa technologie de renseignement par e-mail. LexisNexis Risk Solutions et Emailage ont déjà établi un partenariat commercial pour offrir une évaluation des risques liés aux courriels à leurs clients du monde entier.

Il s’agit d’une acquisition mondiale pour LexisNexis Risk Solutions - Emailage a établi sa présence sur le marché aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique.