Pure Storage et SAP consolident leur partenariat technologique

avril 2020 par Marc Jacob

Pure Storage annonce avoir atteint le niveau « Platinum » du programme SAP® PartnerEdge® et est désormais un partenaire technologique mondial de SAP. La baie FlashArray de Pure Storage, certifiée pour SAP HANA®, offre une valeur ajoutée considérable aux clients et aux fournisseurs de services qui exécutent des charges de travail SAP stratégiques.

Grâce à ce partenariat renforcé, les clients pourront atteindre de meilleurs résultats métier via un support technique commun, des centres de compétences et des intégrations technologiques approfondies entre Pure et SAP, dans les domaines de l’entreprise intelligente, de SAP S/4HANA®, du cloud computing, du stockage et des environnements virtualisés.