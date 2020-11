Pure Storage étend l’offre Pure as-a-Service

novembre 2020 par Marc Jacob

Pure Storage annonce l’extension de son offre Pure as-a-Service, surpassant ainsi les modèles de consommation flexible actuels proposés par les principaux fournisseurs de stockage du marché. Le nouveau catalogue de services de Pure entend révolutionner le marché en affichant de façon transparente les tarifs du stockage sur site et sur cloud hybride en tant que service. Les clients bénéficient alors d’une réelle transparence en matière d’investissement de stockage et peuvent choisir en toute simplicité le niveau de service de stockage adapté à chaque charge de travail. De plus, Pure rend les offres « en tant que service » plus accessibles grâce à des niveaux de prix moins élevés et à des solutions de stockage convergé/de calcul, pour que les clients puissent profiter d’un modèle d’achat cohérent.

« IDC prévoit que, d’ici 2021, 75 % des entreprises reconnaîtront les avantages de la consommation en tant que service, multipliant par trois la demande d’infrastructure sur site via des solutions flexibles/en tant que service. Les données d’IDC révèlent que la pandémie a accéléré cette transition et que les entreprises se tournent plus que jamais vers les modèles en tant que service, avec la volonté d’améliorer leurs capacités et leurs performances pour une meilleure agilité », affirme Susan Middleton, directrice de recherche sur la consommation flexible et les stratégies de financement des infrastructures informatiques chez IDC. « Alors que les besoins des entreprises changent, les clients souhaitent davantage de transparence sur les coûts, de simplicité et d’efficacité opérationnelle, ainsi qu’une passerelle vers le cloud qui leur permette de préserver leurs investissements. »

Avec Pure as-a-Service, les clients optimisent l’ensemble de leurs dépenses et éliminent les dettes techniques, ce qui est plus important que jamais dans le contexte actuel. Ils ne paient que ce qu’ils utilisent pour éviter l’over-provisioning. Contrairement aux autres modèles de consommation, Pure as-a-Service est la seule offre à procurer les avantages économiques du cloud ainsi que les avantages liés à l’architecture Evergreen, y compris les extensions sans interruption et la maintenance. Tout cela permet de bénéficier d’un abonnement à l’innovation capable de durer pendant une décennie voire plus, de la véritable élasticité du cloud, de la granularité des services fournis par le catalogue de services ainsi que de la transparence attendue par les entreprises, sur site comme dans le cloud, rehaussant la barre pour les futures exigences des clients. Fidèle à l’approche de Pure qui repose sur son réseau de partenaires, Pure as-a-Service est distribuée à 100% par l’intermédiaire de partenaires.

Les nouveaux services et les améliorations comprennent :

● Un nouveau catalogue de services qui offre une meilleure transparence et granularité pour la sélection de services relatifs aux performances et aux capacités, permettant aux clients d’identifier plus facilement le niveau de stockage nécessaire en fonction de la charge de travail. Pure propose des tarifs par Go clairs et transparents. Pure offre également aux clients des options et une flexibilité inégalées par les autres fournisseurs de stockage traditionnel et équivalentes à celles des meilleurs fournisseurs cloud sur le marché. Ces services incluent :

○ Des services en mode bloc qui permettent aux clients de choisir le stockage adapté à leurs applications, pour plus de simplicité et d’économies :

■ Le niveau de capacité réduit l’engagement, en facilitant l’accès pour les clients en leur permettant d’adapter leur capacité au fil du temps. Les clients peuvent désormais avoir recours à la capacité en mode bloc avec un minimum de 200 Tio, diminuant ainsi le point d’entrée minimum d’un tiers. Les autres niveaux conservent leur engagement minimum de 50 Tio.

■ Le niveau de performance permet d’accélérer les environnements hybrides et multicloud.

■ Le niveau de service Premium traite les charges de travail spécialisées de niveau 1, telles que les conteneurs et les applications de test et de développement.

■ Le niveau de service Ultra conçu pour les bases de données in-memory.

○ Le service de stockage rapide en mode fichier et objet permet aux clients de choisir les niveaux de performance Premium et Ultra pour traiter les charges de travail basées sur des fichiers traditionnels et des objets cloud, et de répondre à une large variété de besoins en matière d’IA, de Machine Learning, de calcul haute performance et de développement logiciel.

● Full Stack en tant que service, qui permet un paiement flexible et basé sur la consommation pour le stockage, le calcul et la mise en réseau par une sélection de partenaires technologiques Pure et Cisco. Basée sur FlashStack de Pure et Cisco, les partenaires peuvent offrir plusieurs modèles de consommation flexible pour Full Stack tout en bénéficiant de conceptions validées par Cisco.