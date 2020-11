Sungard Availability Services lance Sungard AS Private Cloud

novembre 2020 par Marc Jacob

Sungard Availability Services annonce le lancement de sa nouvelle solution Private Cloud. Sungard AS Private Cloud est une solution très souple qui s’adapte aux besoins des entreprises, avec de engagements minimums et flexibles pour les utilisateurs. Elle s’adresse notamment aux entreprises qui sont en phase de transformation digitale de leurs activités et qui souhaitent accélérer ce processus.

L’offre Private Cloud est hébergée dans les datacentres sécurisés de Sungards AS et repose sur une infrastructure hyperconvergée (en partenariat avec Dell Technologies et VMware), ce qui signifie qu’elle regroupe le stockage, le calcul et la connectivité réseau dans un système unique. Les clients peuvent donc bénéficier des hautes performances et de l’agilité d’un cloud public, tout en gardant le contrôle et en permettant de faire évoluer les ressources en fonction de leurs besoins.

Sungard AS va offrir à ses clients différents niveaux de support, allant d’un service complètement managé jusqu’au self-service, afin de s’adapter au mieux à leurs besoins. Pour offrir aux clients un maximum de souplesse et d’évolutivité, la facturation sera basée sur la consommation réelle et pourra évoluer sans avoir besoin de modification de contrat. Ce faisant, l’entreprise pourra concentrer ses budgets vers des solutions stratégiques.

S’appuyant sur plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de la résilience et de la disponibilité IT, Sungard AS propose aujourd’hui des dispositifs entièrement automatisés permettant de restaurer des solutions complexes dans l’offre Private Cloud. En quelques minutes, les clients peuvent récupérer l’ensemble de leurs applications, ce qui va bien au-delà de la simple récupération de données et allège considérablement le temps de reconstruction des applications récupérées.