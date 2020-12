Pure Storage est nommé leader du Magic Quadrant de Gartner pour le stockage primaire

décembre 2020 par Marc Jacob

Au cours de l’année, Pure a continué à innover et à fournir de nouvelles solutions qui répondent aux besoins les plus impérieux des clients. Cela s’illustre notamment par l’annonce de la troisième génération de FlashArray//X, entièrement compatible avec la NVMe, la mise en place des charges de travail SAP critiques sur FlashArray, la mise à disposition d’une solution unifiée blocs-et-fichiers avec le logiciel Purity 6.0, et la mise sur le marché de la solution FlashArray//C, optimisée en termes de capacité et entièrement compatible avec la norme QLC, qui rend obsolète les anciens disques hybrides. Pure a également augmenté de manière significative l’adoption de Pure as-a-Service, qui offre des modèles de consommation flexibles pour ses clients. En 2020, Pure a été nommé par Gartner Peer Insights Customer’s Choice pour le stockage primaire.