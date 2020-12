Alibaba Cloud nommé leader dans le « Magic Quadrant 2020 » du Gartner pour les systèmes de gestion de bases de données (SGBD) dans le cloud

décembre 2020

Alibaba Cloud, la branche technologie numérique et data intelligence d’Alibaba Group a été reconnu par le cabinet d’études Gartner comme un leader dans le Magic Quadrant pour les Cloud Database Management Systems 2020. Les critères d’évaluation du rapport de Gartner comprennent des facteurs tels que la réactivité au marché et les antécédents, l’expérience client, la compréhension et la stratégie de marché, le modèle commercial et l’innovation.

Selon le Gartner, « les leaders démontrent le plus de soutien pour un large éventail de cas d’utilisation de systèmes de gestion de base de données en se basant sur le soutien d’une large gamme de types de données et la diversité des modèles de développement (tels que le multicloud, l’intercloud et l’hybride). Ces fournisseurs font preuve d’une satisfaction constante de la clientèle et d’un solide soutien aux clients... ils représentent généralement le risque le plus faible pour les clients dans les domaines de la performance, de l’évolutivité, de la fiabilité et du soutien ». Une capacité éprouvée à soutenir le plus grand festival du shopping au monde Le système de base de données d’Alibaba Cloud est essentiel pour soutenir le 11.11 Global Shopping Festival du groupe Alibaba qui vient de se terminer. Les bases de données relationnelles natives du cloud, dont PolarDB, l’entrepôt de données cloud natif AnalyticDB et la base de données multimodèle Lindorm, ont pris en charge 583 000 commandes par seconde en période de pointe sans aucun temps d’arrêt, ce qui a permis de générer un montant de 74,1 milliards de dollars US en GMV sur une période de 11 jours.

PolarDB a établi un nouveau record avec 140 millions de requêtes par seconde pendant la période de pointe à 11h11, soit une augmentation de 60 % par rapport à l’année dernière. AnalyticDB, l’entrepôt de données natif d’Alibaba Cloud, développé par l’entreprise elle-même, a traité jusqu’à 7,7 trillions de lignes de données en temps réel. En outre, PolarDB-X (la version distribuée de PolarDB) et AnalyticDB ont aidé la poste chinoise à traiter plus de 100 millions de commandes au cours du 11.11, avec environ 100 000 utilisateurs de la poste chinoise qui vérifiaient en ligne le statut en temps réel de leurs colis.

Gartner prédit que « d’ici 2020, 75 % de toutes les bases de données seront déployées ou migré vers une plateforme dans le cloud », et Alibaba Cloud a vu cette tendance s’accentuer. Le SGBD de l’entreprise a vu la demande doubler d’année en année, car de plus en plus d’entreprises adoptent les technologies de base de données pour lutter contre les effets à long terme de la COVID-19. Alibaba Cloud compte actuellement plus de 100 000 entreprises clientes dans divers secteurs tels que la vente au détail, les technologies de pointe, la logistique, la fabrication, les jeux et l’éducation.