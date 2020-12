La plateforme Singularity XDR de SentinelOne offre à ses clients un ROI de 353% selon le rapport « Total Economic ImpactTM » de Forrester

décembre 2020 par Marc Jacob

Selon l’étude, "Les entreprises mondiales, qui gèrent des milliers de terminaux différents, sont de plus en plus exposées aux malwares et ransomwares, en constante augmentation. SentinelOne fournit une solution complète capable de protéger les endpoints en détectant et bloquant automatiquement ces cybermenaces sophistiquées et en éliminant les points d’entrée et de sortie vulnérables".

Le rapport TEI de Forrester s’est appuyé sur les témoignages de clients SentinelOne pour mesurer l’impact économique réel de cette technologie sur une entreprise. L’étude révèle qu’ils ont considérablement amélioré l’efficacité de leur dispositif de sécurité grâce à la plateforme XDR de SentinelOne. Un client a affirmé : "SentinelOne nous donne une meilleure protection et une plus grande visibilité sur l’ensemble de notre entreprise à l’échelle mondiale, en bloquant les cybermenaces avant qu’elles ne puissent agir. En 25 ans d’expérience dans ce domaine, je n’avais jamais rien vu de tel" a précisé un client.

Les principaux avantages sur SentinelOne, soulignés dans l’étude sont :

• Des bénéfices grâce à un renforcement et une consolidation de la sécurisation : SentinelOne a permis d’augmenter la protection de 50 à 100 % et de réaliser des économies de 3 millions de dollars en remplaçant plusieurs systèmes existants par une plateforme unique.

• Une solution unifiée, basée sur le cloud : L’offre SaaS permet une protection optimale aux utilisateurs finaux et ce, quel que soit l’emplacement de leurs postes de travail.

• Une efficacité accrue du SOC : Les équipes informatiques et de sécurité passent désormais moins de temps à rechercher, réparer et corriger les impacts des cyberattaques, ce qui permet d’économiser plus de 1,2 million de dollars.

"Les experts de la sécurité ont de multiples défis à relever : tirer pleinement parti des données issues des solutions de protection, protéger contre des menaces de plus en plus sophistiquées et mettre en place des équipes capables de gérer efficacement les contrôles", déclare Daniel Bernard, directeur marketing de SentinelOne. "D’après Forrester, ces challenges peuvent être atteints sans compromis grâce à la plate-forme XDR de SentinelOne, qui garantit une efficacité opérationnelle et une automatisation sans précédent".