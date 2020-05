Près de la moitié des professionnels de l’IT (48 %) passent des semaines, voire plus, à renégocier leurs contrats fournisseur

mai 2020 par Ivanti

Ivanti annonce les résultats d’une nouvelle enquête portant sur les difficultés rencontrées par le service IT et sur les avantages d’une approche unifiée de la gestion IT. Les résultats montrent que la gestion des fournisseurs et la négociation des contrats prennent énormément de temps aux professionnels de l’IT. La moitié d’entre eux (50 %) déclarent travailler avec au moins 11 fournisseurs différents, et presque la moitié (48 %) affirment passer des semaines, voire des mois, à renégocier les contrats fournisseur chaque année.

Cette enquête montre également que l’IT unifiée - généralement définie comme la pratique consistant à disposer d’une expérience unifiée pour la gestion des postes client, la sécurité et la gestion des services d’entreprise - reste un objectif ambitieux pour de nombreux services IT, et non pas une réalité. Malgré tout, la majorité des professionnels de l’IT sont d’accord : les avantages de l’IT unifiée font envie. Les principaux avantages relevés sont :

• La cohérence des données entre tous les systèmes et services IT : 70 %

• L’amélioration de l’expérience utilisateur : 61 %

• La facilité d’utilisation : 60 %

• Des processus cohérents et alignés entre tous les services IT : 59 %

• Des économies : 58 %

Les personnes interrogées vont adopter des stratégies d’IT unifiée, car elles ont montré leur valeur pour aider le service IT à gérer ses priorités et ses projets. Parmi les initiatives que les services IT déclarent tenter de coordonner, voici les plus souvent cités :

• L’amélioration de la sécurité et de l’application des correctifs : 62 %

• La réduction du temps nécessaire pour traiter les incidents, appliquer des correctifs aux systèmes, etc. : 61 %

• L’amélioration du reporting IT : 47 %

• L’unification de l’IT : 39 %

• La gouvernance IT : 30 %

« Des initiatives contradictoires se disputent les budgets informatiques, ce qui complexifie la visibilité et les processus de reporting. Dans ces conditions, l’unification IT est difficile à atteindre », explique Duane Newman, Vice President, Product Management, Ivanti. « Le temps que les services IT consacrent à la gestion des fournisseurs et des contrats aggrave encore la situation. Cependant, en adoptant une approche unifiée des priorités de sécurité, de résolution des incidents et de reporting, les services IT constateront probablement qu’ils peuvent plus facilement répondre à leurs principales priorités, sans coût ni effort supplémentaire. »

Pour atteindre leurs objectifs, les services IT font appel à une longue liste de fournisseurs. En fait, la moitié (50 %) disent qu’ils travaillent avec plus de 11 fournisseurs. 20 % en ont entre 5 et 7, et 16 % en comptent entre 8 et 10.

Le temps nécessaire pour négocier les contrats est impacté par le nombre de fournisseurs que les professionnels de l’IT doivent gérer. Seuls 19 % des professionnels de l’IT consacrent seulement quelques heures à la négociation de leurs contrats fournisseur. En comparaison, 33 % qui y consacrent des jours, 35 % des semaines et 13 % des mois.

Les rapports opérationnels prennent aussi beaucoup de temps aux professionnels de l’IT. Seulement 20 % d’entre eux génèrent les rapports sur leurs opérations IT en quelques minutes. 52 % y consacrent plusieurs heures, 22 % plusieurs jours et 6 % plusieurs semaines.