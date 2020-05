Enquête OneLogin : 30% des Français n’ont jamais changé leur mot de passe

mai 2020 par OneLogin

OneLogin annonce les résultats d’une enquête mondiale qui examine les conséquences en matière de sécurité de la généralisation du télétravail en raison de la pandémie du Covid-19. L’enquête, réalisée par le cabinet d’études OnePoll en avril 2020 auprès de 1000 professionnels en télétravail respectivement en Allemagne, en France, au Royaume Uni, en Irlande et aux Etats Unis, révèle que ces pays n’ont clairement pas accordé la priorité aux mesures de sécurité et aux meilleures pratiques en matière de mots de passe avec la mise en place de ce nouveau mode travail.

OneLogin dévoile les chiffres français :

Globalement, près de 9% des Français interrogés ont partagé le mot de passe de leur ordinateur professionnel avec leur conjoint ou leurs enfants, exposant ainsi toutes les données de leur entreprise à un risque d’intrusion. L’enquête révèle aussi des risques externes, 56% des personnes interrogées, toutes générations confondues, admettent ne pas avoir changé leur mot de passe WiFi à leur domicile depuis plus d’un an, exposant ainsi leur ordinateur professionnel à un risque de sécurité.

La rapidité avec laquelle le travail à distance a dû être instauré au début de 2020 a laissé beaucoup d’entreprises vulnérables, particulièrement en raison de l’utilisation inappropriée d’ordinateurs professionnels. Globalement, la majorité des personnes interrogées dans l’enquête, soit 73% d’entre eux, estiment que l’adoption du télétravail va s’accroître encore après la crise du Covid-19. Si cette tendance se poursuit, beaucoup d’entreprises seront ainsi potentiellement vulnérables sans même le savoir.

Des différences entre les générations :

Un examen des pratiques en matière de sécurité des différents pays interrogés révèle des différences dans de nombreux domaines dont notamment le partage des mots de passe et l’importance des accès à des sites web à risque. Parmi ces différences entre pays, on peut citer :

• Les sites à risque : Les jeunes télétravailleurs âgés entre 18 et 24 ans se connectent cinq fois plus sur leur ordinateur professionnel à des sites pour adultes que les français âgés de plus de 55 ans.

• Les réseaux Wi-Fi domestiques : Ce sont les télétravailleurs de 45 à 54 ans qui changent le plus souvent leur mot de passe WiFi à leur domicile. Dans cette tranche d’âge, les profils sont divers : 45% l’ont changé au cours des six derniers mois, et seuls 30% d’entre eux ne l’ont jamais changé. A noter que, par rapport aux Anglais, Allemand et aux Américains, les Français sont les plus mauvais élèves sur ce point de l’étude.

• Vidéo conférences Zoom : Les télétravailleurs âgés de moins de 35 ans sont les plus nombreux (46%) à avoir utilisé le compte Zoom de leur entreprise pour communiquer avec leur famille et amis pendant le confinement, contre seulement 20% des Français de plus de 55 ans.

• Importance du télétravail après la crise : Près des trois quarts des français (73%) prévoient un accroissement de l’adoption du télétravail après la crise du Covid-19 dont 79% des 45-54 ans contre 67% des moins de 24 ans..