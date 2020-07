Predelivery Logic de Retarus : des flux et des règles d’email basés sur le cloud

juillet 2020 par Marc Jacob

Le canal de communication multidimensionnel qu’est le courrier électronique se complexifie chaque jour. Par conséquent, le contrôler totalement devient de plus en plus difficile. Cela ne concerne pas seulement le routage de haute performance nécessaire au sein des réseaux d’entreprise. Les problématiques commerciales critiques, telles que l’automatisation des processus, sont également de plus en plus difficiles à couvrir avec des solutions standardisées. Les entreprises ont besoin de mieux contrôler le trafic des emails entrants, idéalement avant que les messages ne soient acheminés vers leur propre infrastructure. Pour relever ce défi, Retarus a développé le nouveau service Predelivery Logic.

La solution Predelivery Logic analyse les emails en cohérence avec un panel de règles définies par le client, les redirige et les optimise si nécessaire, et, seulement lorsque ces tâches ont été effectuées, les transfère à l’infrastructure de l’entreprise. Ce service permet aux responsables IT de contrôler, organiser, rediriger, ou adapter l’ensemble du trafic email entrant, en se basant sur les règles qu’ils ont eux-mêmes définies. Chacune de ces règles établit des conditions et des actions. La combinaison de ces règles offre suffisamment de flexibilité pour générer un nombre quasi-illimité de scénarios opérationnels, que l’entreprise dispose de sa propre infrastructure email on premise ou qu’elle utilise un service cloud.

L’automatisation des flux : plus qu’un simple outil au service des règles de l’entreprise

Avec Predelivery Logic, les entreprises peuvent spécifier la façon dont les emails doivent être traités, en fonction de leur contenu ou de la langue. Ainsi, les messages envoyés aux équipes support ou au centre de contact peuvent être classés en amont, et directement routés vers le service adapté dans le pays concerné. De la même manière, les emails sont gérés selon les règles mises en place, comme la réécriture d’adresse mail ou l’ajout de mots-clés à l’objet du mail. En substance, cette solution offre plus de fonctionnalités qu’un simple « policy engine » et permet d’automatiser des processus critiques pour l’entreprise.

Une valeur ajoutée capitale pour les partenaires channel

Predelivery Logic ouvre également de nouvelles possibilités dans le secteur de la distribution. Les partenaires de Retarus peuvent désormais apporter aux projets des clients leur propre savoir-faire et leur expertise en matière de processus. Cela peut se faire en créant leurs propres règles, ou en traitant et en distribuant des courriels provenant d’autres applications commerciales dans leur propre portefeuille. De cette manière, les partenaires génèrent une valeur ajoutée significative par rapport à la vente de services de sécurité standardisés.

Disponibilité prochaine

Predelivery Logic sera disponible à partir du mois d’août dans le cadre de la solution Secure Email Platform de Retarus. Les sociétés déjà clients de Retarus pourront bénéficier de tests de Predelivery Logic en amont de son lancement.