Ping Identity nommé leader pour la cinquième année consécutive dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2021 pour la gestion des accès

novembre 2021 par Marc Jacob

Ping Identity a été nommée leader par Gartner, Inc. dans le Magic Quadrant 2021 pour la gestion des accès pour la cinquième année consécutive. Le Magic Quadrant est conçu pour aider les entreprises à évaluer l’exhaustivité de la vision et la capacité d’exécution des fournisseurs de technologie.

Cette nouvelle annonce fait suite à une forte année de croissance et d’innovation pour Ping Identity, notamment l’acquisition par l’entreprise du leader de l’orchestration de l’identité et de la sécurité sans code, Singular Key, et le lancement de PingOne Fraud (anciennement SecuredTouch), afin d’améliorer sa plateforme cloud PingOne avec une nouvelle détection de la fraude en ligne et d’autres capacités intelligentes.

Unifier la preuve d’identité, l’authentification et la détection des fraudes

La vérification de l’identité, la conformité, l’authentification et la détection des fraudes sont de plus en plus interconnectées. C’est pourquoi les entreprises numériques doivent s’appuyer sur diverses solutions qui doivent être assemblées pour que l’expérience utilisateur ne soit pas trop fragmentée, trop longue ou trop exigeante. Selon Gartner, "d’ici 2024, les outils d’orchestration à faible ou sans code seront une capacité essentielle pour tous les produits AM, contre 15 % aujourd’hui".

Ping Identity a acquis Singular Key pour rationaliser l’intégration des services d’identité, en fournissant une méthode sans code pour créer des flux de travail à travers plusieurs technologies et plateformes d’identité, y compris la vérification d’identité, la fraude, le risque, la gestion d’accès, l’accès privilégié et la gouvernance d’identité dans un tissu d’identité unifié.

Grâce à l’orchestration de l’identité, les entreprises peuvent facilement concevoir et maintenir des parcours utilisateurs dynamiques pour la gestion des identités et des accès tout au long du cycle de vie de l’identité. L’approche intelligente de Singular Key en matière de sécurité rationalise les flux d’identité afin d’éliminer la complexité et d’accélérer le déploiement sans avoir à coder, ce qui, en fin de compte, apporte souplesse et flexibilité aux entreprises. Singular Key sera disponible via la PingOne Cloud Platform, permettant aux clients actuels et futurs de Ping Identity d’optimiser les parcours utilisateurs de bout en bout à travers les systèmes tiers et Ping.

"L’identité est la passerelle vers des expériences sécurisées et sans friction. C’est crucial à l’heure où les entreprises cherchent à savoir comment centraliser la gestion des accès, tout en créant une expérience utilisateur cohérente", a déclaré André Durand, fondateur et CEO de Ping Identity. "La gestion des accès est notre fondement chez Ping depuis nos débuts en 2002, et nous sommes honorés d’être reconnus par Gartner pour la cinquième année consécutive pour notre engagement à fournir des produits d’identité intelligents qui aident nos clients à réussir."