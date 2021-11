Extreme Networks figure pour la quatrième fois consécutive parmi les leaders du Gartner® Magic Quadrant™ dans la catégorie ‘Enterprise Wired and Wireless Local Access Network’

novembre 2021 par Marc Jacob

Extreme Networks, Inc. a été nommé ‘leader’ par Gartner dans la catégorie ‘Enterprise Wired and Wireless Local Access Network (LAN) Infrastructure’ du dernier Gartner Magic Quadrant, Inc - publié le 15 novembre dernier et réalisé par Mike Toussaint, Christian Canales et Tim Zimmerman. C’est la quatrième année consécutive qu’Extreme est reconnu comme ‘leader’ dans ce rapport de recherche annuel.

Depuis le dernier rapport du Magic Quadrant publié en 2020, nous estimons qu’Extreme a continué à renforcer sa position de leader dans le domaine des réseaux gérés dans le cloud, enregistrant une croissance de 96 % des réservations d’abonnements par an. Un volume qui fait d’Extreme l’entreprise à la croissance la plus rapide de cette catégorie. L’entreprise a récemment conclu l’acquisition d’Ipanema et prévoit d’ajouter à l’offre ExtremeCloud des capacités SD-WAN, ce qui lui permettra de développer davantage son activité SaaS.

Extreme a concentré ses efforts pour aider ses clients à adopter et à réussir dans des environnements de plus en plus distribués - ce qu’Extreme appelle l’Infinite Enterprise. Les solutions d’Extreme alimentent l’Infinite Enterprise en tirant parti d’une infrastructure cloud évolutive pour étendre la connectivité requise afin d’alimenter les expériences utilisateur à l’échelle. Les clients qui utilisent les solutions d’Extreme bénéficient des avantages suivants :

• Une gestion simplifiée des environnements réseau hautement distribués. ExtremeCloud™ IQ est une plateforme de gestion dans le cloud qui aide les administrateurs réseau à réduire le risque de passer à côté de problèmes réseau potentiels en simplifiant la migration, la configuration, la surveillance, la gestion, le dépannage, les alertes et les rapports pour les dispositifs d’infrastructure réseau filaires et sans fil.

• La réduction proactive des risques et l’amélioration de l’expérience des utilisateurs. Extreme Co-Pilot s’appuie sur l’IA et le ML pour réduire considérablement le nombre de fausses alarmes qui peuvent faire perdre du temps aux administrateurs informatiques. Il permet ainsi d’identifier de manière proactive les risques pour les professionnels gérant des réseaux hautement distribués – qui bénéficient de recommandations illustrées leur donnant les moyens d’optimiser et de dépanner rapidement.

• Une complexité opérationnelle réduite et une plus grande flexibilité. Les plateformes universelles pour les portefeuilles de commutation et sans fil d’Extreme peuvent exécuter plusieurs systèmes d’exploitation Extreme et simplifier les processus de commande, de licence et de garantie.

• Un accès aux vitesses sans fil les plus rapides du marché. Capable de fonctionner dans la nouvelle bande de fréquence 6 GHz, la plateforme sans fil universelle AP4000 d’Extreme a été le premier point d’accès Wi-Fi 6E de qualité professionnelle à être livré aux clients.

Extreme Networks est depuis 2018 distingué par Gartner dans son classement Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Wired and Wireless LAN. L’entreprise a reçu une note de 4,7 sur 5, qui mesure le degré de satisfaction des clients à l’égard du produit d’un fournisseur.