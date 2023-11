Ping Identity et ForgeRock désignés comme leaders dans le Magic Quadrant™ 2023 de Gartner® pour la gestion des accès

novembre 2023 par Marc Jacob

Ping Identity annonce que la plateforme PingOne Cloud et ForgeRock Identity Cloud ont toutes les deux été désignées comme leaders dans le Magic Quadrant 2023 de Gartner pour la gestion des accès. Les deux solutions ont été évaluées indépendamment avant que Ping et ForgeRock ne s’associent le 23 août 2023.

C’est la septième année consécutive que Ping Identity est classé parmi les leaders, car il a fait preuve de la vision la plus complète de tous les fournisseurs de ce Magic Quadrant, et a obtenu le score le plus élevé pour la stratégie et l’innovation des produits. Ping Identity a également obtenu le score le plus élevé en matière de réactivité du marché et d’antécédents, ayant lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme, notamment un service d’identité décentralisé avec des réclamations vérifiables, un moteur de risque avec détection de la fraude et une atténuation rapide des bombardements par le MFA.

ForgeRock Identity Cloud a reçu la note la plus élevée pour ses fonctionnalités de gestion des accès clients B2B et B2C, ainsi que pour l’autorisation et l’accès adaptatif. ForgeRock a également obtenu l’une des meilleures notes pour son modèle d’entreprise et a été noté pour sa vision globale et ambitieuse, et Gartner a reconnu la solution comme une plate-forme qui s’aligne bien avec les tendances de l’industrie.