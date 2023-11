Cato Networks est nommé leader SASE

novembre 2023 par Marc Jacob

Les distinctions de Frost & Sullivan et d’Omdia soulignent la qualité constante de Cato Networks en matière de croissance et d’innovation et interviennent après que la plateforme Cato SASE Cloud a été reconnue par d’autres cabinets d’études de premier plan en 2023.

Frost & Sullivan : Cato s’engage dans l’innovation et l’excellence

Le rapport Frost Radar for SASE évalue les entreprises de SASE en fonction de leur innovation continue et de leur capacité à traduire les innovations en une croissance cohérente. Frost & Sullivan reconnaît Cato Networks comme un leader de la croissance et de l’innovation en matière de SASE, plaçant Cato en tête de l’indice d’innovation Frost Radar. Frost & Sullivan a également cité Cato Networks comme un fournisseur unique de SASE qui excelle dans les deux domaines.

"Cato Networks est en tête de l’indice d’innovation Frost Radar et en tête de l’indice de croissance Frost Radar. L’engagement de l’entreprise en faveur d’une excellence durable sur le marché des SASE est évident grâce à sa plateforme SASE convergente et orientée vers le cloud. La réseau privé mondial de Cato Networks, la couverture étendue des PoPs SASE à travers les régions et l’architecture à passage unique alimentée par le Cato Single Pass Cloud Engine démontrent son leadership en matière d’innovation pour fournir aux entreprises des services de sécurité et de réseau globaux, convergents et orientés vers le cloud ", déclare Vivien Pua, analyste industriel senior chez Frost & Sullivan.

Omdia : Cato est un leader dont le modèle d’entreprise s’aligne fortement sur le concept de SASE

L’étude Omdia Market Radar : SASE, évalue les offres SASE de plus de 30 fournisseurs de technologie. Cato Networks est apparu comme un leader distinct du marché dans l’analyse d’Omdia, en tête dans plusieurs catégories, notamment la sécurité (SWG, ZTA et CASB), le réseau (architecture et SD-WAN) et la gestion (identité et analytique). L’évaluation d’Omdia soutient les capacités cohérentes et avancées de Cato, le positionnant comme un "leader, avec un fort alignement du modèle d’entreprise sur SASE avec une architecture robuste au sein de ses PoPs et la fourniture de services de réseau et de sécurité de base."

"Cato Networks a présenté des capacités avancées dans diverses catégories de SASE", déclare Fernando Montenegro, analyste principal cybersécurité, d’Omdia. "Leur approche holistique, combinée à une livraison efficace et à l’accent mis sur l’offre de SASE en tant que véritable service, en fait un concurrent de taille pour les organisations à la recherche d’une offre complète de SASE dans le cloud."