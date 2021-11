Philippe Marie, X-PHY, marque de Flexxon : X-PHY, le SSD pour lutter contre les cyberattaques

novembre 2021 par Marc Jacob

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Philippe Marie :X-PHY est une marque de la société Flexxon, basée à Singapour et créée en 2007 Flexxon est spécialisé dans les produits et solutions stockage de données standards ou personnalisés visant les marchés de la Cybersécurité, Industriels, Médicaux et Automobiles (CIMA).

X-PHY se concentre sur les applications de cybersécurité.

GSM : quelles sont vos gammes de produit ou service phare pour 2021 ?

Philippe Marie : C’est très clairement le X-PHY (qui donne son nom à la marque), le tout premier SSD avec Intelligence Artificielle qui protège les données stockées des cyberattaques, en particulier celles des ransomwares. Il faut noter qu’il stoppera aussi les copies illicites (cloning) de vos données et qu’il est doté de protections physiques qui empêchera leur vol. Et puis nous avons lancé cette année la gamme d’ordinateurs portables « X-PHY Laptop » qui propose une solution incluant nativement cette innovation qu’est le SSD X-PHY.

GSM : Quel est votre rôle dans votre entreprise ?

Philippe Marie :J’ai la responsabilité du territoire français et j’assure la promotion et la vente des produits en collaboration avec I.C.Rep le représentant et distributeur de Flexxon et X-PHY.

GSM : Comment accompagnez-vous les services de votre entreprise ?

Philippe Marie :Nous fournissons toutes les instructions sous forme de vidéos et de documentation pour aider les clients à installer rapidement leur solution X-PHY.

Les entreprises peuvent se procurer le X-PHY et son support technique auprès de I.C.Rep, notre distributeur via son site internet.

Les utilisateurs peuvent contacter X-PHY via le support technique du site dédié.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Philippe Marie :Et bien tout simplement de venir le tester au salon Cloud & Cyber Security Expo Paris les 23 & 24 novembre prochain, stand N12, le stand de notre partenaire I.C.Rep. Il y aura le X-PHY en démonstration et un expert Flexxon pour répondre à toutes les questions.

Si vous ne serez pas sur ce salon, le meilleur moyen de se rendre compte de l’envergure des possibilités du X-PHY est de le tester. Contactez-nous (ou I.C.Rep), nous serons ravis d’organiser une séance de démonstration !