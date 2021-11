Cyril Patou, c Clear Skye : La gouvernance des identités est un enjeu majeur pour les entreprises

novembre 2021 par Marc Jacob

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Cyril Patou : Clear Skye est un éditeur de solution SaaS fondée en 2017 intervenant dans le monde de l’IAM proposant une approche simplifiant la gouvernance des identités pour les entreprises tout en leur permettant de tirer parti au maximum de leur investissement dans la plateforme ServiceNow

GSM : quelles sont vos gammes de produit ou service phare pour 2021 ?

Cyril Patou : Clear Skye est une solution développée et disponible sur la plateforme ServiceNow.

En nous appuyant sur la puissance de ServiceNow nous avons développé des services qui permettent d’automatiser :

• la gestion du cycle de vie des identités dans le cadre de processus d’arrivées, départs, mutations des utilisateurs.

• la gestion demandes d’accès

• les campagnes de recertifications

• la gestion des workflows

GSM : Quel est votre rôle dans votre entreprise ?

Cyril Patou : J’ai rejoint Clear Skye en tant que Directeur Régional pour accompagner son développement sur la région France, Alpes et Europe du Sud

GSM : Comment accompagnez-vous les services de votre entreprise ?

Cyril Patou : J’ai la charge de définir et exécuter la stratégie visant à accélérer la croissance de Clear Skye sur ma région. Cela implique de travailler avec le marketing, de mettre en place et renforcer nos partenariats locaux, mettre en place et exécuter les actions commerciales ainsi que définir un plan de recrutement.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Cyril Patou : Le contrôle de qui accède à quoi et plus généralement la gouvernance des identités est un enjeu majeur pour les entreprises, et cela s’est fortement renforcé avec l’adoption récente et massive du télétravail. C’est un enjeu bien sûr en termes de sécurité mais également pour assurer des interactions fluides et productives entre l’entreprise et les utilisateurs.

En parallèle les entreprises cherchent de plus en plus à simplifier, rationaliser leur IT, fluidifier les relations avec les métiers, dé-siloter en proposant des services intégrés. Cela amène naturellement les entreprises à chercher à tirer un maximum parti de leur investissement avec des plateformes soutenant leur transformation digitale comme ServiceNow. Cette plateformisation de l’IT est une tendance de fond pour les années à venir.

La promesse de ServiceNow est de simplifier le monde du travail en centralisant les workflows de l’entreprise en une seule et même plateforme. L’idée est donc de casser les silos et d’offrir une interface moderne et unique aux utilisateurs. Dans cette esprit Clear Skye permet à ServiceNow d’étendre cette vision à la gouvernance de l’identité, afin de garantir le contrôle de qui a accès à quoi, la gestion des workflows d’approbation et la recertification des droits en un seul et même endroit.