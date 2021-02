Performive choisit le service d’atténuation d’attaques DDoS de GTT pour renforcer la sécurité de son réseau

février 2021 par Marc Jacob

GTT Communications, Inc. annonce que Performive, important fournisseur de services multi cloud managé à destination du midmarket, a choisi le service d’atténuation d’attaques DDoS de GTT pour renforcer la sécurité de son réseau afin de se protéger contre les attaques par déni de service DDoS (distributed denial of service). GTT fournit actuellement des services de transit IP à Performive, à des vitesses allant de 10 à100 Gbps, qui relient le cloud et des data centers dans 16 villes en Amérique du Nord et en Europe.

Le service en continu d’atténuation proactive d’attaques DDoS de GTT, qui s’appuie sur la technologie de la plateforme DDoS de nouvelle génération de Corero Network Security, associée au réseau Internet mondial de niveau 1 de GTT, fonctionne au cœur du réseau pour détecter et filtrer en temps réel le trafic malveillant et les menaces complexes afin de les rediriger automatiquement vers des sites de nettoyage régionaux. En parallèle, le trafic légitime peut passer sans interruption, pour obtenir une performance réseau faible latence optimisée. En tant que fournisseur d’accès Internet mondial de niveau 1, GTT renforce ses capacités d’atténuation des attaques DDoS grâce à des techniques de threat intelligence qui surveillent en permanence le réseau Internet dans son ensemble pour détecter les dernières tactiques DDoS et les nouvelles attaques, assurant ainsi une protection complète sur tout le périmètre du réseau.

Les estimations du secteur indiquent que les attaques DDoS comprises entre 10 et 100 Gbps ont augmenté de 50 % en 2020. Le coût moyen d’une attaque DDoS est d’environ 218 000 dollars, ce qui représente 10 milliards de dollars aux États-Unis en un an.

“La capacité de la solution d’atténuation d’attaques DDoS de GTT à détecter et à supprimer immédiatement le trafic malveillant assure la protection de nos données vitales et la continuité de nos opérations dans le cloud, qui reposent fortement sur l’intégrité du réseau,” déclare Ryan DiRocco, Chief Technology Officer de Performive. “Les techniques modernes d’atténuation des attaques DDoS de GTT, combinées à son expérience opérationnelle Internet de niveau 1, nous donnent la certitude que notre réseau est protégé contre les acteurs malveillants et qu’il répond aux plus hauts standards du marché.”

“Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat de longue date avec Performive en ajoutant le service d’atténuation d’attaques DDoS de GTT,” commente Rich Modica, Senior Vice President for Carrier Services chez GTT. “Fournir à nos clients la protection réseau la plus complète est notre priorité et nous comprenons l’impact de la moindre brèche sur leur activité.”