Le ministère des Armées adopte la solution oodrive_share pour collaborer plus efficacement en situation de mobilité

février 2021 par Marc Jacob

Pour répondre aux besoins de partage de fichiers et de travail en mode collaboratif du ministère des Armées, la Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’informations (DIRISI) a déployé la solution oodrive_share, leader européen de la gestion des données sensibles.

oodrive_share permet de disposer d’un service de stockage et de partage de fichiers sans limite de taille. Alors que la crise sanitaire a provoqué la généralisation du télétravail, oodrive_share constitue un atout de taille pour la continuité des services.

Son adoption est massive et s’accélère depuis le début de la pandémie. Fin 2020, le nombre de licences est passé de 4 000 à 20 000.

UNE SOLUTION POUR ACCOMPAGNER LA DIRISI DANS SES MISSIONS

« Oodrive, au travers de sa solution oodrive_share, accompagne aujourd’hui la DIRISI pour fournir à nos forces et à nos agents des services numériques efficaces pour travailler en situation de mobilité de la façon la plus souple et simple possible » se félicite le général Latapy, directeur central de la DIRISI. Cette collaboration a débuté en 2014. À cette époque, la DIRISI cherchait à implémenter une solution performante d’échange de fichiers sur son réseau interne sécurisé.

UNE ADOPTION ACCÉLERÉE PAR LA CRISE

Le service oodrive_share a initialement été ouvert début 2019, à une population restreinte de 1 800 personnes sur les plus de 250 000 que compte le ministère des Armées.

Dans le courant de l’année, la DIRISI réfléchit à la possibilité d’étendre cet accès et de passer à un déploiement plus large. Début 2020, l’infrastructure est prête, stabilisée et accessible à l’ensemble des collaborateurs. Le projet prend le nom de Défense Drive.

Avec la crise sanitaire, Défense Drive trouve vite sa place. Accessible en mobilité, permettant de stocker et de partager via un simple lien tous types de fichiers, la solution est très vite adoptée. De 4 000 utilisateurs, la demande de licences croît très fortement pour atteindre le seuil des 20 000 à la fin de l’année 2020.

UN DÉPLOIEMENT EN MODE AGILE

La solution satisfait aujourd’hui pleinement les utilisateurs, qui en ont même élargi l’usage. Ainsi, le personnel de terrain s’en sert comme d’une solution de sauvegarde pour les photos et vidéos de leur smartphone, quand d’autres l’utilisent pour synchroniser leurs répertoires de leur poste de travail vers le stockage Défense Drive.

Le projet Défense Drive a été mené de façon agile et a profité de l’accompagnement volontaire et proactif des équipes d’Oodrive, qui ont mis en place une méthodologie pour permettre à la DIRISI d’avancer au mieux sur son déploiement tout en intégrant les besoins des utilisateurs.