France Télévisions Publicité sécurise ses données sensibles en modernisant son stockage et sa sauvegarde en pleine pandémie

février 2021 par Marc Jacob

La régie compte 300 collaborateurs et commercialise les espaces publicitaires de près de 40 chaînes de télévision, parmi lesquelles France 2, France 3, France 4, France 5, 1ère, TV5 Monde, France 24, les chaines « Découverte » de The Walt Disney Company France, celles de WarnerMedia ou encore celles de NBC Universal International Networks en France…ainsi que près de 30 sites internet et applications mobiles, comme france.tv, francetvsport, franceinfo, Météo-France, Radio France, Brut…

Son premier objectif était la sécurisation fiable de ses données sensibles, principalement marketing et commerciales. Le second était de renforcer sa maîtrise budgétaire et d’améliorer son ratio économique. Au niveau de l’architecture, elle souhaitait un cloud hybride et un cloud privé pour l’archivage de ses données stratégiques sur deux datacenters en réplication, à des fins de haute disponibilité. Cette architecture devait de plus être parfaitement compatible S3 pour échanger avec ses clouds publics (Azure ou AWS).

"Nous souhaitions pouvoir à terme capitaliser sur une infrastructure de stockage et de sauvegarde performante, en ayant la tranquillité d’esprit de savoir qu’elle pourrait être évolutive en fonction de nos besoins futurs" explique Pascal LAFFUT, Directeur Technique de France Télévisions Publicité

Scasicomp a été sélectionné comme intégrateur notamment pour sa maîtrise globale de la gestion des données : archivage, sauvegarde et stockage. FTP, accompagnée par Scasicomp, a fait le choix de la solution de stockage object NetApp StorageGRID et de la solution de sauvegarde Cloud Data Management de Rubrik.

« Nous voulons gagner un maximum de temps au quotidien » poursuit Pascal LAFFUT. « Dans notre équipe à taille humaine, nos collaborateurs se doivent d’avoir des fonctions multiples. Nous recherchons ainsi des solutions où il n’y pas besoin d’être un spécialiste absolu de la sauvegarde.

Rubrik apporte une réelle valeur ajoutée pour la modernisation au sein des infrastructures de datacenters. De plus, ce produit est totalement compatible avec la vision du cloud hybride de FTP. Les baies de stockage NetApp répondent parfaitement à nos attentes pour gérer nos données non structurées les plus stratégiques avec une grande flexibilité. »

A ce jour, les bénéfices sont concrets pour FranceTV Publicité. L’architecture de cloud hybride est à présent fiable, performante et évolutive. Sa mise en place a respecté les délais fixés, l’objectif de maîtrise budgétaire a été atteint, et l’impact est également visible au niveau opérationnel.

« Nous bénéficions tous les jours d’une réelle tranquillité d’esprit sachant que l’accès à nos données est garanti. Et c’est assez incroyable d’avoir pu, pendant cette période si complexe de confinement, installer une telle solution et mettre en place le service managé B-Zen de Scasicomp ; c’est une véritable prouesse technique » conclut Pascal LAFFUT.