Patric Berger prend les rênes de la Direction d’Infinigate France

février 2021 par Marc Jacob

La nomination de Patric Berger au poste de Directeur Général d’Infinigate France intervient dans le cadre du remplacement de Stephanie Kayser qui, après avoir assuré croissance et positionnement fort d’Infinigate sur le secteur de la distribution IT en France, a souhaité se tourner vers d’autres projets de développement de société et de marque.

Patric Berger est un spécialiste du Channel. Durant les 15 dernières années il a occupé différentes fonctions de Direction au sein de sociétés spécialisés dans la distribution IT. Cette nomination au poste de Directeur Général d’Infinigate est par ailleurs un retour aux sources puisqu’il avait occupé ce même poste de 2014 à 2016.