McAfee et Ingram Micro consolident leur relation

février 2021 par Marc Jacob

McAfee et Ingram Micro Inc. annoncent le développement de leur relation qui s’appuie sur la transformation du programme de distribution de McAfee. Ce nouvel accord donnera accès aux produits et solutions McAfee à travers le réseau de distribution mondial d’Ingram Micro, y compris ses places de marché et centres d’excellence régionaux dans le cloud.