Les Trophées Sporsora 2021 récompensent l’entreprise de cybersécurité Advens pour son sponsoring innovant, responsable et engagé

février 2021 par Marc Jacob

Chaque année, les Trophées Sporsora récompensent les acteurs du monde du sport, qu’ils soient des marques, agences, start-ups ou encore athlètes. Pour la 17ème édition, tous concourraient pour la 1ère fois dans une seule et unique catégorie récompensant 6 initiatives de l’année 2020 qui ont eu pour objectif de développer des concepts innovants, servant l’économie du sport et son impact positif et responsable. Ce mardi 2 février 2021, le jury, présidé par Tony Parker, a récompensé Advens, leader français de la cybersécurité. L’entreprise accompagne depuis 4 ans Thomas Ruyant dans son projet sportif, humain et technologique de conquête du Vendée Globe et s’est mis dans l’ombre pour mettre en lumière LinkedOut, le réseau de ceux qui n’en ont pas.

Olivier Dulac, président Sporsora et directeur du sponsoring BNP Paribas, Thomas Ruyant, Tony Parker et Alexandre Fayeulle / ©Morgan Bove

C’est à bord de l’IMOCA LinkedOut dernière génération que le skipper nordiste vient tout juste de boucler son tour du monde à la voile en solitaire, après 80 jours aux avant-postes d’une course épique, dont il a franchi la ligne d’arrivée en 4ème position ce jeudi 28 janvier 2020 au terme d’une lutte de tous les instants. Au-delà de l’exploit sportif, c’est une véritable performance sociétale qui vient d’être réalisée, en propulsant le dispositif LinkedOut sur le devant de la scène ! Sur une promotion de 80 candidats en situation de précarité et motivés à travailler, 37 ont retrouvé un emploi, une vingtaine sont en process de recrutement, plus de 170 offres ont été déposées sur la plateforme LinkedOut et plus de 100 entreprises se sont impliquées dans le dispositif de réinsertion professionnelle. Et la course à l’emploi pour ces personnes exclues ne fait que commencer…

A l’origine de cette initiative, la société Advens convaincue que les entreprises ont un rôle clé à jouer dans la transformation de notre société. Il y a 1 an, avant la crise sanitaire mondiale que l’on connait, elle a décidé d’offrir la visibilité et le naming de son voilier à LinkedOut, un dispositif de la tech positive qui remet à l’emploi des personnes en situation de précarité. Advens a ainsi souhaité utiliser la puissance médiatique du Vendée Globe pour servir de caisse de résonnance à LinkedOut et de la force mobilisatrice autour de ce défi hors normes, pour engager le plus grand nombre d’entreprises dans une course au changement en faveur de l’inclusion.

Advens n’avait pas vocation à sponsoriser un athlète ou un événement sportif, cette formidable aventure s’est construite de façon très spontanée, guidée par les rencontres : celles avec Thomas et avec le Vendée Globe il y a 4 ans, puis avec le concept et les équipes LinkedOut fin 2019, … Finalement, nous avons trouvé avec le sponsoring sportif un formidable levier d’impact sociétal qui nourrit notre raison d’être chez Advens et l’engagement de notre communauté : collaborateurs, clients et partenaires. C’est un modèle très vertueux que je souhaite généraliser, dans lequel la performance sociétale et la performance économique d’une entreprise se nourrissent l’une et l’autre.

Face aux urgences sociales et environnementales, nous n’avons plus le choix, nous devons tous nous mobiliser : entreprises, sportifs, artistes, médias, politiques, citoyens, … Les entreprises doivent aujourd’hui répondre aux attentes de leurs équipes et de leurs clients, qui sont tous en quête de sens, et le sport offre justement un formidable levier pour sensibiliser, éduquer et mobiliser le grand public, en particulier les jeunes. Associer la puissance économique et financière des entreprises à la puissance médiatique et mobilisatrice du sport est une vraie opportunité pour transformer notre société … Dans notre cas de figure, associer la performance économique d’une entreprise, la performance sportive d’un athlète de haut niveau, la puissance médiatique et mobilisatrice d’un évènement comme le Vendée Globe, et le savoir-faire d’une association ont permis d’impulser une véritable course au changement pour l’inclusion qui devrait changer la vie de centaines et même de milliers de personnes dans les prochaines années. Ensemble et en avance ! »