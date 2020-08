Parallels lance Parallels Desktop 16 pour Mac

août 2020 par Marc Jacob

Parallels lance Parallels Desktop 16 pour Mac. La conception a été repensée pour qu’elle s’adapte à l’apparence du nouveau système macOS Big Sur. Les performances graphiques ont été améliorées et les nouvelles fonctionnalités intégrées, y compris une autre première mondiale, offrent aux clients une expérience de Windows sur Mac sans précédent. Les abonnés à Parallels® Desktop 16 bénéficient également d’abonnements gratuits et simultanés aux applications Parallels Toolbox pour Mac et Windows et à Parallels Access qui simplifient considérablement leurs tâches.

Présentation des nouveautés de Parallels Desktop 16 pour Mac :

• DirectX 11 et OpenGL 3 : DirectX 11 jusqu’à 20 % plus rapide et amélioration d’OpenGL sous Windows et Linux.

• Autonomie prolongée de la batterie : Restez productif pendant vos déplacements grâce au mode voyage de Windows qui prolonge l’autonomie de la batterie.

• Récupération automatique de l’espace disque : Les machines virtuelles (VM) peuvent être configurées pour restituer automatiquement l’espace disque inutilisé lors de leur arrêt.

• Nouveaux gestes multitouches pour les applications Windows : Utilisez sur le trackpad les gestes multitouches pour effectuer des zooms et des rotations dans les applications Windows.

• Impression améliorée : Imprimez en recto verso et utilisez de nouveaux formats de papier, du format A0 au format enveloppe. Regardez les vidéos de démonstration des nouveautés de Parallels Desktop 16 : Cliquez ici pour regarder la vidéo des nouvelles fonctionnalités.

Depuis plus de 14 ans d’innovations, Parallels Desktop 16 pour Mac offre à ses clients de nombreuses premières et nouveautés historiques en matière de performances. C’est le résultat de l’engagement sans relâche de Parallels dans la recherche de la meilleure expérience Windows sur Mac. Par exemple, en 2006, l’entreprise lance le tout premier logiciel de virtualisation pour Mac qui permet d’exécuter Windows sur Mac sans avoir à redémarrer. En 2007, le mode CoherenceTM permet d’exécuter Windows en arrière-plan, de manière invisible, dans l’environnement macOS et de profiter des gestes natifs sur le Mac. En 2015, l’application intègre en toute transparence les services de Cloud Dropbox, iCloud et OneDrive. Enfin, en 2019, elle prend en charge DirectX 11, 10 et 9 sur Apple Metal. Aujourd’hui, en 2020, Parallels Desktop 16 se réinvente pour macOS Big Sur afin d’utiliser la virtualisation native du Mac sans charger les extensions de noyau obsolètes.

Parallels Desktop 16 pour Mac Pro Edition

La version la plus vendue de Parallels Desktop est Parallels Desktop Pro Edition. Par rapport à la version Standard Edition, cette solution comporte un plus grand nombre de fonctionnalités, est plus puissante et souple tout en restant simple à utiliser. Parallels Desktop Pro Edition permet à chacun de bénéficier d’une productivité maximale. Voici les nouveautés de Pro Edition :

• Processeurs et mémoire RAM : Jusqu’à 32 vCPU et 128 Go de vRAM par VM.

• Plug-in Microsoft Visual Studio : L’intégration de Visual Studio simplifie le test des applications sur différents systèmes d’exploitation.

• Création et dénomination de réseaux personnalisés (nouveau) : Afin que vos tests soient mieux organisés et plus efficaces, vous pouvez désormais renommer vos réseaux personnalisés.

• Virtualisation imbriquée : Exécutez et testez une machine virtuelle Microsoft Hyper-V dans votre machine virtuelle Parallels Desktop.

• Ligne de commande : L’interface enrichie de ligne de commande (prlctl et prlsrvctl) facilite l’automatisation des tâches.

• Plug-ins Vagrant, Docker et Jenkins : Plug-ins/fournisseurs gratuits Vagrant, Docker et Jenkins pour développeurs.

• Clones liés de machines virtuelles : Création d’une nouvelle VM à partir d’un snapshot de la VM existante. Le clone lié n’occupe qu’une fraction de l’espace disque utilisé par la VM parente, car il réutilise les secteurs de disque communs aux deux VM.

• Archivage des VM directement dans le centre de contrôle : Les utilisateurs de la version Pro ont tendance à avoir un grand nombre de machines virtuelles qui occupent un espace important sur le disque. L’archivage sur place est particulièrement pratique : il s’effectue directement depuis le centre de contrôle Parallels Desktop et permet de gérer la configuration d’une VM archivée.

• Préparation du transfert (nouveau) : Exportez les VM dans un format compressé sous forme de fichier unique. Le chargement et le transfert vers de nouveaux matériels sont ainsi simplifiés.

• Plus de 50 autres fonctionnalités : La version Pro Edition comprend plus de 50 fonctionnalités très utiles qui vous feront gagner du temps.

Parallels Desktop 16 pour Mac Business Edition

Voici les nouveautés de Parallels Desktop 16 Business Edition qui s’ajoutent à toutes les fonctionnalités de Pro Edition :

• Provisionnement des VM d’entreprise : Configurez facilement des VM avec des applications préinstallées, chargez-les et hébergez-les : les employés peuvent ensuite les télécharger et les exécuter en toute sécurité sur leur Mac.

• Contrôle des mises à niveau : L’administration centralisée offre une grande flexibilité dans le contrôle et permet de gérer l’accès aux nouvelles mises à jour de Parallels Desktop, aux publications de nouvelles fonctionnalités, aux mises à niveau et aux nouvelles versions de macOS.

• Mise à jour sans mot de passe : Les identifiants d’administrateur ne sont plus nécessaires pour les mises à jour de Parallels Desktop. Le service informatique et les utilisateurs peuvent ainsi rester à jour très facilement, même s’ils n’ont pas le rôle d’administrateur sur leur Mac.

• Installation simplifiée sur macOS Big Sur : L’installation de Parallels Desktop sur macOS Big Sur NE NÉCESSITE PAS l’approbation d’extensions système : l’installation est fluide et rapide, et ne nécessite aucun redémarrage de votre Mac.

Installer Windows 10 dans Parallels Desktop

L’assistant d’installation de Parallels Desktop simplifie l’installation de Windows 10 sur votre Mac et vous évite d’avoir à acheter Windows au préalable. Voici différents scénarios d’installation de Windows dans Parallels Desktop :

• Vous venez d’installer Parallels Desktop sur votre Mac. L’application détecte automatiquement que vous ne disposez pas de Windows et vous propose de la télécharger depuis Microsoft et de l’installer.

• Vous souhaitez déplacer Windows 10 et ses applications d’un PC physique vers une machine virtuelle Parallels Desktop de votre Mac.

• Vous souhaitez ajouter une machine virtuelle Windows 10 à Parallels Desktop.

• Vous souhaitez mettre à niveau une machine virtuelle Windows existante vers Windows 10.

• Vous avez Windows installé dans une partition Boot Camp et souhaitez l’exécuter simultanément avec macOS, sans avoir à redémarrer, ou la migrer dans une VM et récupérer l’espace disque pour macOS.

• Vous souhaitez ajouter des environnements de test de machine virtuelle Windows préconfigurés pour Microsoft Edge et Internet Explorer.

Nouveaux outils de Parallels Toolbox 4 pour Mac et Windows

Parallels Toolbox est une solution tout-en-un d’utilitaires pour les utilisateurs de PC ou de Mac qui est incluse dans les abonnements Parallels Desktop. Elle propose différents outils accessibles en un clic qui permettent de gérer plus facilement l’intégrité de votre ordinateur ou votre productivité, sans oublier votre santé. De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à la trentaine d’outils existants des suites Parallels® Toolbox 4 pour Windows et Mac : Faites une pause pour Mac, Afficher le bureau pour Mac, Convertisseur d’unités pour Windows, Convertisseur d’unités pour Mac, Fermer des applis pour Windows, Fenêtre au premier plan pour Windows et Gestionnaire de fenêtre pour Mac. Voici la liste des outils Parallels Toolbox accessibles en un clic les plus populaires : Télécharger vidéo, Économiseur d’énergie, Historique du Presse-papiers, Nettoyer le disque, Libérer mémoire, Mode Présentation, Capturer une zone, Masquer les fichiers sur le bureau, Décompresser, Fichiers masqués, Désinstaller des applis, etc. Vous trouverez sur le site parallels.com/toolbox des informations détaillées sur la suite complète Parallels Toolbox d’outils accessibles en un clic, ainsi que des vidéos de démonstration, et des versions d’essai complètes et gratuites.

Les nouvelles fonctionnalités de Parallels Access 6 proposent une aide personnalisée

Parallels Access 6 est inclus dans les abonnements Parallels Desktop. Cette application permet aux utilisateurs d’accéder à distance à des PC ou Mac (jusqu’à cinq ordinateurs) à partir d’un iPad, d’un iPhone ou d’appareils Android et d’utiliser les gestes natifs qu’ils connaissent bien. Voici les nouvelles fonctionnalités de la version 6 :

• Aide personnalisée : Vous pouvez apporter facilement votre aide aux membres de votre famille et à vos amis qui rencontrent des problèmes sur leur PC ou leur Mac en intervenant à distance. Il vous suffit de générer un lien d’aide personnalisée et de leur envoyer : ils n’auront qu’à le sélectionner pour installer gratuitement une copie préconfigurée de Parallels AccessTM. Vous aurez ensuite accès à leur ordinateur afin de résoudre leurs problèmes, où que vous soyez.

• Prise en charge de la fonctionnalité Bluetooth pour les souris et les trackpads dans iPadOS 13.4 et les versions ultérieures pour les sessions distantes, y compris les gestes. Lorsqu’une souris ou un trackpad est détecté, le curseur se transforme en curseur natif (pointeur, curseur en forme de I ou flèches) en fonction du contenu disponible à l’écran afin d’améliorer l’expérience utilisateur.

• Prise en charge d’Android pour le stockage OneDrive et Google Drive grâce au gestionnaire de fichiers Parallels Access qui améliore et simplifie le partage des fichiers.

• Rendu de bord à bord et prise en charge de la navigation par gestes.

Prix et disponibilité

Toutes les éditions de Parallels Desktop 16 pour Mac (Standard Edition, Pro Edition et Business Edition) peuvent être achetées en ligne sur parallels.com/desktop (les nouveaux utilisateurs bénéficient d’une version d’essai complète et gratuite, valable pendant 14 jours) ou dans des boutiques en ligne et auprès de détaillants du monde entier. Les abonnements à Parallels Desktop comprennent des abonnements gratuits et simultanés à Parallels Toolbox pour Mac et Windows et à Parallels Access. Ces applications sont également disponibles en tant que produits autonomes pour tous les utilisateurs de PC et de Mac pour des essais gratuits et sous forme d’abonnements.

Les utilisateurs déjà clients de Parallels Desktop pour Mac (toutes éditions) trouveront les tarifs de mise à niveau vers Parallels Desktop 16 sur parallels.com/desktop-upgrade. Les nouveaux clients peuvent télécharger des versions d’essai gratuites et effectuer des achats sur parallels.com/desktop. Voici la liste des tarifs :

Prix de vente conseillé

Parallels Desktop 16 pour Mac

• Mise à niveau de toute édition vers une licence perpétuelle – 49,99 EUR

• Nouvel abonnement – 79,99 EUR par an

• Nouvelle licence perpétuelle – 99,99 EUR

Parallels Desktop pour Mac Pro Edition

• Mise à niveau de toute édition – 49,99 EUR par an

• Nouvel abonnement – 99,99 EUR par an

Parallels Desktop pour Mac Business Edition

• 99,99 EUR