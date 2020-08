Ivanti améliore la gamme Ivanti® Enterprise Service Management

août 2020 par Marc Jacob

Ivanti, annonce de nouvelles fonctionnalités avancées pour la gamme Ivanti® Enterprise Service Management, qui inclut des solutions de gestion des services, de gestion des biens et d’automatisation. Cette nouvelle version donne au centre de support une meilleure visibilité, en temps réel, avec des informations utiles sur l’ensemble du parc IT. Elle améliore ainsi la précision, la vitesse et l’efficacité des services fournis. Les résultats sont améliorés et jusqu’à 80 % des incidents sont résolus avant même que les utilisateurs ne les signalent, grâce aux bots d’automatisation.

En s’appuyant sur Ivanti Neurons™, annoncée le mois dernier, Ivanti continue de transformer la façon dont le centre de support travaille, en lui adjoignant des bots d’hyper-automatisation qui autoréparent et autosécurisent les terminaux, et assurent un support proactif qui améliore l’expérience des utilisateurs.

Les nouvelles améliorations apportées à Ivanti Enterprise Service Management dans la version 2020.2 sont les suivantes :

• Découverte automatique des biens et remplissage des bases de données de gestion des biens et des configurations, pour fournir des informations de bien précises et utiles pour seulement une fraction des coûts, des efforts et du temps.

• Authentification biométrique et amélioration des notifications en mode Push pour les applications mobiles.

• Chat en self-service intégré pour les navigateurs Internet et les applications mobiles.

• Davantage de contenu prêt à l’emploi pour la gestion des installations, l’ajout de scénarios d’utilisation pour les RH et autres départements hors IT, la fourniture de workflows automatisés pour réduire les étapes manuelles dans tous les processus de l’entreprise.

• Connecteurs d’automatisation pour l’application logicielle Epic EMR (Electronic Medical Record ou Dossier médical informatique) et les environnements IBM, afin d’améliorer encore l’efficacité et la qualité des processus de bout en bout.

Ivanti Service Manager 2020.2, Ivanti Asset Manager 2020.2, Ivanti Automation 2020.2 et Ivanti Neurons sont disponibles dès aujourd’hui.