Acronis annonce une solution de sauvegarde conçue pour les réseaux air-gap, isolés et déconnectés

août 2020 par Marc Jacob

Acronis annonce le lancement d’Acronis Cyber Backup SCS Hardened Edition, une solution de sauvegarde d’image disque conçue spécifiquement pour les réseaux air-gap, isolés et déconnectés d’Internet. Reprenant la même base de code que la solution Acronis SCS certifiée Department of Defense Information Network Approved Products List (DoDIN APL), Acronis Cyber Backup SCS Hardened Edition offre une protection totale des actifs et données stratégiques des environnements de sécurité nationale, industriels et financiers les plus sensibles, y compris les sites d’essai d’armes, les laboratoires de développement, les simulateurs de formation, les éléments militaires déployés, les systèmes SCADA (supervisory control and data acquisition) et de contrôle industriel, etc.

L’approche air-gap mobilisée pour cette solution est une mesure de cybersécurité qui consiste à isoler physiquement un réseau informatique d’autres réseaux (Internet public, autre réseau local mal protégé), pour le sécuriser. Selon l’étude de Cybersecurity Ventures, cela ajoute un niveau de sécurité supplémentaire contre les menaces extérieures, y compris les attaques de ransomware, qui frappent toutes les 11 secondes en moyenne et pourraient coûter 20 milliards de dollars d’ici à 2021.

Sans aucune intégration ni connexion sortante vers des services en ligne, Acronis Cyber Backup SCS Hardened Edition réduit radicalement la surface d’attaque d’un environnement et évite aux équipes IT de perdre du temps à traiter les fausses alertes et les échecs de communications sortantes, problèmes couramment constatés avec une solution non renforcée sur un réseau air-gap. Acronis Cyber Backup SCS Hardened Edition inclut le chiffrement FIPS et la génération de clés RSA, ainsi que des méthodes matérielles inventées par Intel de génération de nombre aléatoire pour une entropie maximale.

Acronis Cyber Backup SCS Hardened Edition détient déjà la certification Common Criteria et bientôt la certification FIPS 140-2. De plus, Acronis Cyber Backup SCS Hardened Edition a été testée et validée par de nombreux tiers et sa chaîne de code source est gérée par un plan des dépendances. Cette solution fiable de protection des actifs et des données stratégiques n’induit pas de complexité superflue.

Cette nouvelle solution renforcée protège complètement les actifs et favorise la prise de décisions opportunes sur le terrain et au-delà en préservant les systèmes critiques en cas de défaillance, ce qui réduit les temps de reprise, permet de restaurer des images uniques standardisées sur les dispositifs de terrain via un support bootable et autorise les utilisateurs à créer, tester, déployer et protéger des systèmes intégrés complexes à partir d’une console d’administration intuitive.

Le personnel technique qui travaille dans les environnements air-gap d’entreprises et d’administrations hautement sécurisées effectue quotidiennement des tâches répétitives essentielles sur des systèmes sensibles, comme la sauvegarde de fichiers et d’images disque. La sécurité est cruciale étant donné que les solutions de sauvegarde s’appliquent à tout ce qui est présent sur le réseau, des terminaux aux systèmes de stockage aux fichiers partagés et serveurs. Or Acronis Cyber Backup SCS Hardened Edition délivre justement les fonctionnalités exactes dont le personnel de sécurité hautement spécialisé a besoin pour exécuter ces tâches en toute sécurité sur les systèmes préexistants et modernes, le tout à un coût abordable.