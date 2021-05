Palo Alto Networks lance une solution de sécurité réseau Zero Trust

mai 2021 par Marc Jacob

Les nouveautés sont la sécurité des applications SaaS, le filtrage avancé d’URL, la sécurité DNS, le moteur d’identité cloud et de nouveaux modèles de pare-feux utilisant le “Machine Learning”. Elles permettent aux entreprises de mettre en œuvre la sécurité réseau Zero Trust avec facilité et efficacité, avec quatre principaux avantages :

• Un accès sécurisé aux applications : Le premier agent de “Cloud Access Security Broker” (CASB) entièrement intégré à la plateforme de pare-feu, permet aux clients d’étendre proactivement un accès sécurisé à toutes les applications SaaS, y compris celles qui n’avaient jamais été détectées auparavant.

• Un accès sécurisé pour les utilisateurs légitimes : Pionnier sur le marché, le moteur d’identité cloud permet aux clients de s’authentifier facilement et d’autoriser leurs utilisateurs dans tous les réseaux d’entreprise, clouds et applications, quel que soit l’emplacement où se trouvent leurs annuaires d’identités.

• Sécurité renforcée : Le service de filtrage avancé des URL propose une prévention des attaques « zero-day », avec des fonctions d’apprentissage machine en temps réel. Les fonctionnalités renforcées de la sécurité DNS interceptent les attaques émergentes et sophistiquées via le service DNS et contre lesquelles aucune solution n’offre actuellement de protection efficace.

• Mise à disposition universelle d’un accès sécurisé : Ces nouvelles fonctionnalités sont proposées sur tous les formats de pare-feu : matériels, logiciels et cloud, rendant ainsi possible la mise à disposition universelle d’un accès sécurisé, quel que soit le lieu où se trouvent les utilisateurs. Outre les pare-feux existants, ces fonctions innovantes s’exécuteront aussi sur les nouveaux modèles de pare-feux de nouvelle génération utilisant le “machine learning” . Elles rendent ainsi possible la sécurité réseau Zero Trust dans les entreprises de toutes tailles, depuis les très petites succursales (avec la série PA-400) jusqu’aux grands campus et centres de données hyperscale (avec la plateforme PA-5450).

Disponibilité

La plupart des matériels et toutes les nouvelles fonctionnalités seront disponibles en juin. Le plus petit pare-feu pour protéger des petits sites ou des bureaux distants, , le PA-410, sera disponible à la fin de l’été.