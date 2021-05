Sarapis lance Big2Biz

mai 2021 par Marc Jacob

Dans une économie qui se numérise plus vite qu’elle ne se protège, le risque cyber a été évalué à 6 000 milliards de dollars en 2021. En 2019 déjà, 90% des entreprises françaises ont constaté un incident de cybercriminalité, dont 43% de PME. Ces risques n’ont fait que se développer avec la pandémie de Covid-19 et la généralisation du télétravail, source de 20% des attaques. Si les plus grosses entreprises ont su se protéger en renforçant leurs infrastructures et formant leurs employés, les TPE et PME restent vulnérables par manque de considération de la menace et faute d’offres adaptées à leurs moyens.

La sécurité devient un facteur de performance essentiel pour les TPE & PME qui évoluent dans un champ concurrentiel exacerbé. Ces organisations doivent considérer la sécurité de l’information comme un élément clé de leur nécessaire transformation numérique et l’intégrer dans le champ de leur gouvernance. C’est dans ce contexte que Sarapis introduit sa nouvelle solution Big2Biz.

Big2Biz, spécialement pensée pour les PME et TPE, est une solution logicielle en mode SaaS qui couvre simplement et rapidement 80% des besoins sécurité de l’entreprise. Sa plateforme numérique, elle, génère un plan d’action de cybersécurité piloté.

Une offre à l’échelle des besoins

Développée pour les dirigeants et managers, la solution Big2Biz de Sarapis a été conçue pour donner accès de façon autonome à un parcours de cybersécurité. Simple d’utilisation et rapide, cet outil est accessible aux non spécialistes, et leur permet de parcourir l’ensemble des étapes en une vingtaine de minutes.

Big2Biz est une solution intuitive et pédagogique au cheminement didactique qui pousse les TPE & PME à exploiter leurs avantages :

Les TPE & PME de par leur taille ont la possibilité de s’adapter plus facilement au changement et au marché grâce à leur souplesse organisationnelle et à la fluidité de leurs processus.

La chaîne de décision des TPE & PME est plus réactive compte tenu de l’interactivité relationnelle d’acteurs plus facilement mobilisables dans une hiérarchie allégée.

La méthodologie SARAPIS et les logiciels qui l’outillent sont le fruit d’un cheminement interactif d’une vingtaine d’années entre le monde des entreprises et celui de la recherche universitaire.