Netskope étend la couverture de son cloud privé de sécurité NewEdge en Europe et au Moyen-Orient

mai 2021 par Marc Jacob

Netskope annonce l’expansion du réseau Netskope NewEdge en Europe et au Moyen-Orient, avec de nouveaux centres de données mis en ligne à Manchester, au Royaume-Uni, à Marseille, en France, à Zurich, en Suisse, et à Fujairah, aux Émirats arabes unis. Cette présence et cette capacité supplémentaires ont été déployées en réponse directe à la demande des clients, les entreprises du monde entier adoptant une vision SASE de la sécurité et des réseaux convergents tout en reconnaissant les améliorations de performance que NewEdge apporte.

Le réseau NewEdge est un composant essentiel du Security Cloud de Netskope, qui permet à l’entreprise de décupler l’accélération du trafic des utilisateurs, d’effectuer le traitement du trafic en ligne en temps réel requis à des fins de sécurité et de protection des données, puis d’accélérer l’accès des utilisateurs au Web, au cloud ou aux applications SaaS dont ils ont besoin pour faire leur travail. Tout cela est essentiel pour éviter les compromis en matière de performances lors de la mise en œuvre de la sécurité et de la protection des données, et pour se protéger contre les menaces de sécurité sur le web et dans le cloud.

La croissance de Netskope en Europe et au Moyen-Orient va de pair avec une expansion similaire dans d’autres régions, afin de répondre aux besoins des sièges sociaux, des succursales, des bureaux distants et des travailleurs à distance de certaines des plus grandes entreprises du monde. L’extension de la couverture NewEdge en APAC a récemment été annoncée en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines et à Singapour.

NewEdge offre un peering direct avec les fournisseurs de services web, de cloud et de SaaS les plus utilisés afin de maintenir la nature hautement connectée du réseau Netskope. Par exemple, chaque centre de données NewEdge est directement connecté à Microsoft et Google pour offrir une expérience utilisateur supérieure et une expérience applicative performante. Avec des centaines d’adjacences de réseau - plaçant NewEdge au même niveau que les grandes marques du Web comme Netflix et Apple - cet accent mis sur le peering et l’interconnexion directs fait de Netskope NewEdge le réseau le mieux connecté pour la sécurité des données dans le Cloud, selon les classements publics.