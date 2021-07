Palo Alto Networks et Google Cloud étendent leur partenariat pour sécuriser l’adoption du cloud

juillet 2021 par Marc Jacob

Conçu à l’aide des technologies de détection de menaces de Palo Alto Networks, parmi les meilleures du marché, Cloud IDS propose une détection des menaces réseau simple, gérée et cloud native : ce nouveau service permet aux clients de Google Cloud de bénéficier de niveaux maximum de sécurité en seulement quelques clics. Cloud IDS est le fruit d’une année de collaboration, de conception et d’ingénierie menée par Google et Palo Alto Networks. Il a permis d’associer la sécurité optimale offerte par Palo Alto Networks avec la simplicité et l’infrastructure sécurisée et évolutive de Google Cloud.

Jusqu’à présent, la détection des menaces représentait un obstacle de taille pour les équipes de la sécurité réseau cloud, avec pour conséquences des problèmes de conformité à la politique de sécurité et l’apparition d’angles morts que le centre d’opérations de sécurité devait gérer. S’adressant aux entreprises en quête d’une solution de détection des menaces réseau simple, Cloud IDS est facile à configurer, à déployer et permet de disposer d’une visibilité claire et précise des menaces réseau. Il permet également de répondre, quel que soit le secteur d’activité aux objectifs de conformité. Pour plus d’informations, découvrez les articles de blog de Palo Alto Networks et de Google Cloud.

Depuis 2018, Google Cloud et Palo Alto Networks ont conclu des partenariats en vue de protéger les applications et les données des clients lors de leur migration vers le cloud, tout en rendant cette expérience aussi fluide que possible. En 2018, Google Cloud a pris en charge pour la première fois le pare-feu virtuel de nouvelle génération (NGFW) Palo Alto Networks VM-Series. Depuis, Palo Alto Networks et Google ont créé de nombreuses intégrations de produit, notamment pour Cortex® XSOAR, VM-Series, Google Cloud Security Command Center, Chronicle et Google Cloud Network Connectivity Center. Les deux partenaires ont également créé une architecture de référence de sécurité commune afin d’aider leurs clients à appliquer les meilleures pratiques pour sécuriser leurs environnements Google Cloud. Par ailleurs, Palo Alto Networks a été nommé cette semaine Partenaire technologique Google Cloud de l’année, un titre qu’il reçoit depuis trois années consécutives.