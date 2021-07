Tenable aide les entreprises à déjouer des attaques grâce à de nouveaux contrôles de maturité de la sécurité d’Active Directory

juillet 2021 par Marc Jacob

Face à l’augmentation du nombre de ransomwares et d’attaques sophistiquées, Tenable®, Inc. a créé 10 contrôles de configuration fondamentaux inclus désormais dans ses solutions, pour aider les entreprises à évaluer la posture de sécurité de leur Active Directory, et à aligner leurs mesures de remédiation au contexte des menaces. Ces contrôles s’appuient sur l’expertise de Tenable en matière de sécurisation des environnements Active Directory via Tenable.ad. et sont immédiatement disponibles pour ses clients, sans frais supplémentaires.