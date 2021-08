Progress lance Progress® Telerik® Test Studio® R2 2021

août 2021 par Marc Jacob

Progress annonce le lancement de Progress® Telerik® Test Studio® R2 2021, la plate-forme d’automatisation des tests d’interface utilisateur pour les entreprises. Avec cette version, Progress réduit le temps de déploiement des applications grâce à de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Ces dernières permettent d’identifier et de corriger facilement les échecs de test. Progress a également inclut la prise en charge de .NET 5, .NET Core et .NET 6 Preview. Ceci afin d’étendre la couverture des tests d’applications WPF. Cela contribue également à une gestion flexible des licences pour les entreprises clientes.

Selon Gartner®, « les approches traditionnelles de qualité logicielle basées sur les tests ne parviennent pas à innover rapidement et manquent d’agilité pour répondre promptement aux défauts » [1]. La dernière version de la plate-forme d’automatisation Telerik Test Studio réduit le temps de déploiement. Elle permet aux testeurs de minimiser les scripts de test instables, de passer moins de temps à dépanner et à réparer les tests défectueux et de réduire la dette technique vis-à-vis des workflows de déploiement critiques.

« Les ingénieurs QA doivent généralement respecter des délais serrés pour s’assurer que leurs applications s’exécutent de manière transparente avant que le produit ne puisse sortir sur le marché », explique Loren Jarrett, General Manager, Developer Tools, Progress. « La dernière version de Telerik Test Studio supprime une grande partie de la pression liée au temps. Elle fournit immédiatement des informations plus approfondies sur les échecs de test et simplifie le débogage. Bénéficiant de davantage d’informations et de capacités puissantes, les équipes qualité peuvent être plus productives et rapides. »

Voici les nouveautés de Telerik Test Studio R2 2021 :

L’amélioration des détails d’échec accélère le débogage des tests L’un des plus grands défis de l’automatisation des tests est de comprendre pourquoi un test a échoué et comment y remédier rapidement. Avec la version R2 2021, la boîte de dialogue « Détails de l’échec de l’étape » bénéfciie d’une nouvelle interface utilisateur et de nouvelles fonctionnalités. Cela permet aux testeurs de recevoir plus facilement des informations sur les échecs de test. Cela fournit également des conseils tout au long du processus de débogage de test. Un flux de travail plus simple aide les utilisateurs à identifier et à corriger les échecs à l’aide de captures d’écran pour valider les résultats attendus par rapport aux résultats réels. La qualité des captures d’écran a été améliorée, permettant de zoomer sur les images et de les afficher en plein écran. Les détails des échecs d’étape incluent désormais une nouvelle documentation technique et des suggestions pour corriger les échecs de test les plus courants.

La prise en charge de .NET 5, .NET Core et .NET 6 Preview pour les applications WPF

Dans ses efforts continus pour aider les testeurs à moderniser leurs initiatives d’automatisation des tests et à répondre à leurs besoins de test concernant les dernières technologies et infrastructures, Progress a ajouté la prise en charge de .NET 5, .NET Core et .NET 6 Preview. Les testeurs ont désormais accès, pour les applications WPF, à des scénarios d’enregistrement et d’exécution de tests basés sur la dernière technologie de framework dans Telerik Test Studio.

De nouvelles options de gestion des licences pour les entreprises avec plusieurs équipes

Les nouvelles options de gestion des licences de Telerik Test Studio aident les équipes nombreuses à garantir des cycles de test ininterrompus. Ceci même dans les architectures de test de logiciels les plus avancées. Les entreprises dont la demande de licences est élevée peuvent ainsi faire évoluer facilement leurs opérations de test entre les équipes, les pays et les unités commerciales.

La nouvelle version de la plate-forme d’automatisation Telerik Test Studio est disponible dès aujourd’hui.