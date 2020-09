Palo Alto Networks complète sa solution SD-WAN de nouvelle génération

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Palo Alto Networks complète sa solution SD-WAN de nouvelle génération avec de nouvelles fonctionnalités :

Des fonctionnalités d’apprentissage automatique pour simplifier encore les opérations réseau ;

Un modèle d’appliance SD-WAN de petite dimension conçu pour les sites distants dans la distribution et les très petites entreprises/télétravailleurs ;

Un modèle d’appliance SD-WAN haute performance adapté aux grands campus ;

Une intégration native avec la solution Prisma™ Access de sécurité dans le cloud.

Palo Alto Networks a ajouté des fonctions de Machine Learning (ML) et d’analyse au SD-WAN CloudGenix pour simplifier les opérations réseau et anticiper l’évolution des besoins de ressources. Ainsi, le système repère automatiquement les causes profondes communes des événements lorsque plusieurs alertes sont déclenchées. Dans la mesure du possible, le système automatise également la résolution des problèmes, et permet ainsi aux opérateurs de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. De nouvelles fonctions d’analyse simplifient la gestion de l’évolution des besoins en permettant aux opérateurs de connaître facilement les connexions WAN utilisées, leur période d’utilisation et les applications qui sont à l’origine de cette utilisation. Palo Alto Networks prévoit d’étendre l’apprentissage automatique à d’autres utilisations dans le futur.

ION 1000 CloudGenix est un modèle d’appliance SD-WAN de petite dimension dont l’usage est destiné aux sites distants dans la distribution et aux très petites entreprises/télétravailleurs. Le système ION 1000 n’a pas de ventilateur, est petit et suffisamment silencieux pour être placé dans l’environnement de travail à défaut de local pour le matériel. Dans un contexte où les organisations repensent leur approche du télétravail pour soutenir les télétravailleurs après la pandémie, le dispositif ION 1000 permet le contrôle des performances, la disponibilité et la sécurité du bureau à domicile, dans le respect des politiques de l’entreprise.

Le modèle d’appliance SD-WAN ION 9000 CloudGenix convient, quant à lui, aux grandes succursales et aux campus, avec un débit de plusieurs gigabits et une haute disponibilité « Fail-to-Wire » conçue pour atténuer les conséquences des pannes matérielles du WAN.

Le SD-WAN CloudGenix s’intègre nativement avec Prisma Access, ce qui permet aux clients de sécuriser le trafic entre les filiales, et à l’intérieur de ces dernières, ainsi que le trafic entre une succursale et une application hébergée dans le cloud privé ou public. Les clients peuvent profiter de cette intégration sans avoir à mettre à niveau l’application matérielle ou logicielle de la succursale via la plateforme unique CloudBlades de CloudGenix. CloudBlades permet l’intégration de services dans le cloud, comme Prisma Access, à l’aide d’une architecture d’API hébergée dans le cloud, qui évite l’utilisation d’un matériel ou logiciel supplémentaire dans la succursale.

Disponibilité

Les fonctionnalités d’apprentissage machine et d’intégration de la sécurité de Prisma Access sont désormais disponibles via CloudGenix 5.4 et CloudBlades 2.0. Les dispositifs ION 1000 et ION 9000 CloudGenix sont d’ores et déjà disponibles.