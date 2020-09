McAfee lance une expérience de sécurité dédiée aux nouvelles réalités de la vie à domicile

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

McAfee Labs a découvert en moyenne 375 nouvelles menaces par minute via des applications malveillantes, des campagnes de phishing, des logiciels malveillants et bien plus encore, selon son rapport sur les menaces COVID-19 (juillet 2020). Pour combattre les pertes financières et faire face aux escroqueries liées aux coronavirus (de près 7 millions d’euros en France), la gamme de produits McAfee intègre les mises à jour et les améliorations suivantes :

Protection contre les escroqueries de faux support technique (tech scam) : McAfee WebAdvisor affiche désormais un avertissement lors de visite de sites Web pouvant être utilisés par des cybercriminels pour accéder à distance à votre PC (ces pertes ont généré plus de 100 millions de dollars aux États-Unis).

Détection avancée des logiciels malveillants : McAfee a amélioré ses capacités de machine learning afin de réduire le temps nécessaire à la détection des menaces émergentes sur les appareils ainsi qu’une protection supplémentaire pour les menaces sans fichiers.

Les consommateurs préfèrent la commodité à la sécurité. Ils ne pensent à se protéger en ligne qu’après coup, quand il est déjà trop tard et que leur sécurité est compromise. L’indifférence a un coup très important : lors d’un sondage, 78 % des consommateurs américains ont admis que la pandémie actuelle et l’augmentation de la fraude n’avaient aucune influence sur le choix d’une banque alternative ou d’une application/site web d’achat offrant davantage de mesures de sécurité.

Alors que le retour « à la normale » est encore incertain et l’utilisation d’Internet continue d’augmenter, McAfee reconnaît que les utilisateurs ont besoin de solutions intuitives qui leur permettent de se concentrer sur ce qui compte le plus pour eux en ce moment, notamment :

Une meilleure expérience utilisateur : comprenant une meilleure expérience de l’appareil et de l’application avec une navigation plus facile, des alertes visibles, et un appel à l’action clair pour une compréhension plus rapide des problèmes potentiels.

VPN natif : un accès plus facile au VPN et à la protection contre les logiciels malveillants via un lieu central et une connexion unique.

Gestionnaire de mot de passe : Using the password manager on iOS devices is now even faster thanks to the automatic entry of user names and passwords filled in automatically, both in applications and in the browsers of iOS devices.

Plusieurs autres fonctionnalités ont également été mise en place :

Alertes produits optimisées : des alertes produits redéfinies, afin que les utilisateurs soient mieux informés des risques éventuels pour la sécurité, grâce à une intervention en un seul clic pour une protection immédiate.

Protection des réseaux sociaux : pour éviter que les utilisateurs ne visitent accidentellement des sites web malveillants, McAfee annote désormais les flux de six grands réseaux sociaux : Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Reddit et LinkedIn.

Contrôle amélioré de la confidentialité des applications : les consommateurs peuvent désormais identifier facilement quand les applications mobiles demandent des informations personnelles, la confidentialité des applications étant désormais intégrée dans l’analyse principale sur les appareils Android.