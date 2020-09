GlobalSign rend son service de signature numérique accessible sur Atlas

septembre 2020 par Marc Jacob

GMO GlobalSign annonce la disponibilité de son service de signature numérique sur Atlas — sa plateforme d’infrastructure à clés publiques (PKI) automatisée lancée récemment. La solution de signature numérique de GlobalSign est déjà leader sur le marché. En l’intégrant à sa plateforme Atlas, GlobalSign offre aux administrateurs IT des grands groupes des fonctionnalités étendues d’automatisation, de gestion du cycle de vie et des accès, ainsi qu’une interface utilisateur améliorée. Avec l’essor du télétravail et des échanges de documents électroniques sur des réseaux non sécurisés, ce type de solution a tout son sens aujourd’hui.