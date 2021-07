Orange sélectionne la plate-forme Prisma Cloud de Palo Alto Networks pour sécuriser ses opérations cloud dans le monde

juillet 2021 par Marc Jacob

Palo Alto Networks annonce que Prisma® Cloud, la plate-forme de sécurité cloud native du marché, a été sélectionnée par Orange comme solution de sécurité cloud. L’opérateur télécoms et fournisseur de services informatiques développe de façon significative son utilisation de capacités de calculs et stockage dans le cloud.

« En tant qu’opérateur télécoms international, nous connaissons une transformation culturelle régie par les données qui nous amène à consolider nos données, nos solutions d’intelligence artificielle, nos compétences en développement logiciel et nos plates-formes, » explique Steve Jarrett, responsable des données et de l’IA pour la division Innovation d’Orange. « Cette transformation implique une très forte montée en puissance de l’utilisation du cloud, des capacités de calculs et du stockage dans le cloud au cours des années à venir. Présent dans 26 pays, nous avons besoin d’un ensemble de solutions de sécurité cloud capables de s’exécuter sur différents clouds et dans plusieurs pays, tout en offrant une sécurité irréprochable. Prisma Cloud répond parfaitement à ces besoins. La cybersécurité est au cœur de la proposition de valeur d’Orange avec son unité spécialisée , Orange Cyberdefense. »

« Alors que les entreprises telles qu’Orange continuent leur rapide transition vers le cloud, elles se dotent d’atouts considérables, tels que la capacité à évoluer rapidement et à augmenter la flexibilité. Elles savent toutefois que faute de gérer correctement la sécurité, elles risquent d’introduire un risque accru. Nous sommes ravis d’aider Orange à réaliser cette transition vers le cloud en toute sécurité », explique Varun Badhwar, SVP de Prisma Cloud chez Palo Alto Networks.

Orange utilisera les fonctionnalités CSPM (Cloud Security Posture Management – Gestion de la stratégie de la sécurité cloud) de Prisma Cloud pour la conformité et la gouvernance multi-cloud, ainsi que les fonctionnalités CWP (Cloud Workload Protection – Protection de la charge de travail cloud) pour sécuriser ses hôtes et ses applications conteneurisées.