Tape à l’œil s’appuie sur Snowflake pour prendre des décisions basées sur les données

juillet 2021 par Marc Jacob

En s’appuyant sur Snowflake, Tape à l’oeil donne à ses équipes métiers la possibilité d’accélérer l’accès aux données en temps quasi réel. Avec le passage à Snowflake, l’enseigne a mesuré des performances générales multipliées par 5 pour l’ingestion des données et l’analyse. Là où il fallait auparavant 24 h pour rendre disponible les données des ventes d’un magasin, il ne faut plus que 10 minutes. La plateforme de Snowflake donne en outre à Tape à l’œil la capacité d’assimiler et d’analyser plus de données, comme des datas sur le climat, les réseaux sociaux, ses sites web, etc. Ces données lui permettent d’avoir une bien meilleure compréhension de son environnement et d’être plus efficace dans sa gestion opérationnelle, par exemple pour la gestion des stocks, l’approvisionnement mais aussi pour la fidélisation de la clientèle. En s’appuyant sur Snowflake, les équipes data de Tape à l’œil n’ont également plus à s’occuper de la maintenance de l’infrastructure de données et peuvent ainsi se concentrer sur le développement de nouveaux services.

“Aujourd’hui, nous ne nous retrouvons plus dans la situation où les usagers n’ont pas accès à leurs données, et c’est déjà un premier gain énorme. Comme nous n’avons pas de limite de puissance sur Snowflake, nous pouvons l’alimenter en temps réel. Et cela change tout pour les métiers”, déclare Guillaume Porquier, directeur des systèmes d’information et de la transformation de Tape à l’œil. “Sans Snowflake, il y a beaucoup de KPIs que nous n’aurions pas pu avoir et qui nous ont clairement permis d’optimiser notre fonctionnement en ligne pour naviguer à travers la crise du Covid 19.”

Avant d’adopter Snowflake, Tape à l’œil s’appuyait sur une infrastructure de données composée d’un datawarehouse d’entreprise et d’un data lake Hadoop. Or les équipes chargées des données passaient plus de temps à maintenir ces infrastructures et à copier les données de l’une à l’autre qu’à créer une vraie valeur pour l’entreprise. Accompagné de son partenaire Synergie, Tape à l’œil choisit Snowflake en octobre 2019 et déploie la solution en trois mois à l’aide de Talend. Cette dernière solution est par ailleurs conservée avec Stitch pour l’alimentation des données.

À propos de Tape à l’œil

Possédant plus de 300 magasins, Tape à l’œil est une marque et une enseigne de prêt-à-porter textile pour enfants et jeunes adolescents qui fait partie de l’association familiale Mulliez. La société présente en France, en Belgique et en Pologne a réalisé en 2019 250 millions d’euros de chiffre d’affaires et ainsi écoulé plus de 25 millions d’articles. Tape à l’œil s’est engagé en 2019 dans un vaste plan de transformation articulé autour de quatre piliers dont un d’entre eux est Data Power.