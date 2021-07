Airbus déploie ses solutions de communication dédiées aux missions critiques pour assurer la sécurité des participants du Hajj

juillet 2021 par Marc Jacob

L’entreprise a deployé sa plateforme de collaboration Tactilon Agnet 800 et sa technologie Tetra à l’usage des forces de sécurité publique et de sécurité sur le terrain et dans les salles de commandement. Grâce aux fonctionnalités sécurisées et fiables des solutions permettant une communication et une coordination optimisées, les équipes ont pu protéger les dixaines de milliers de pèlerins visitant ce lieu saint en toute sécurité.

Tactilon Agnet est une plateforme hybride qui permet de profiter de différentes fonctionnalités tels que les appels individuels ou en groupe, l’échange instantané de messages multimédias, le partage de vidéos ou la localisation de l’utilisateur, sur un smartphone ou bien un terminal radio Tetra. De plus, les dispatcheurs sont équipés d’un système assisté par ordinateur intégré à la salle de commandement leur permettant de superviser et de gérer les utilisateurs Tactilon Agnet et Tetra. Ainsi, la communication avec les équipes est améliorée et le temps de réponse en cas d’urgence réduit.

« Lors de ces événements uniques tels que le Hajj, il est essentiel que les autorités publiques assignées aux différentes zones au sein et autour de la Mecque puissent disposer d’une communication fiable et résiliente. Sans cette collaboration cruciale, il serait difficile de protéger un si grand nombre de visiteurs ainsi que l’enceinte et les bâtiments historiques. Cette année, le Hajj a lieu lors d’une pandémie, par conséquent, il est plus important que jamais d’équiper les forces de la sécurité publique et d’urgence de solutions fiables et flexibles pour qu’elles soient en mesure de partager des informations rapidement. » a expliqué Selim Bouri, Vice-President et Head of Middle East, North Africa and Asia-Pacific pour Secure Land Communications, Airbus.

« La technologie Airbus aide à garantir la sécurité et la résilience nécessaires pour que les équipes puissent mener leur mission à bien, au moment et à l’endroit où elles sont amenées à intervenir. Nous sommes fiers de participer de nouveau à la protection d’un tel événement » a ajouté Selim Bouri.

Airbus est un fournisseur de solutions de communication sécurisées pour le Hajj depuis 2017.